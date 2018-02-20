Apple'ın akıllı gözlüğü ortaya çıktı

Yakın geleceğin en büyük teknolojilerinden birisi de şüphesiz akıllı gözlükler olacak. Birkaç yıl önce Google'ın
yaptığı ilk deneme, sadece bir deneme olarak kalmış olsa da, birkaç seneye kalmadan bu teknolojinin akıllı saatler
gibi yaygınlaşacağını söyleyebiliriz. Özellikle yapay zekalarla
birlikte bu gözlükler devrimsel işlere imza atabilir. Apple da her ne kadar bu tarz yeni teknolojilere temkinli yaklaşan bir firma olsa da, biliniyor ki o da bu yarıştan pek geri kalmayacak.
Şu an için fazla iddialı gözükebilir, fakat analistlere göre çok yakın bir süre içerisinde bu AR kitleri,
akıllı telefonlardan daha fazla ses getirecek. Öyle ki, ilk neslin çıkışının ardından birkaç yıl sonra Apple'ın gözlüğü iPhone'un önünü
bile kesebilir.
İki cihaz arasındaki bağlantıyı anlamak şu an için güç, fakat teknoloji bizi buraya yönlendirecek.
En erken 2020
yılında ilk örneğini göreceğimizi düşündüğümüz Apple Glass
(veya adı her ne olursa) için üretimci fabrikalarla görüşülmeye başlanmış. Şirket, şimdiden tasarım ve üretim aşamaları için ön hazırlıkta bulunuyor. Ayrıca bu kitlerde yepyeni bir işletim sistemine yer verilecek: rOS!
Elbette akıllı gözlük denince gözünüzün önüne ilk ciddi akıllı gözlük denemesi olan Google Glass
gelmiştir. Fakat yeni nesil gözlükler tasarımsal
olarak normal gözlükleri
andıracak gibi gözüküyor. Mamafih tasarımcı Martin Hajek
de şimdiye kadar toplanan bilgiler ışığında bir konsept fotoğraflar denemesi yapmış.
Orijinal Apple gözlüklerin
buna benzeyip benzemeyeceği bilinmez, fakat tüm alınan bu haberler, artık yeni bir devrime ne kadar yakın olduğumuzu bize gösteriyor.
Adem Özdoğan