Apple'ın akıllı gözlüğü ortaya çıktı

Yakın geleceğin en büyük teknolojilerinden birisi de şüphesiz akıllı gözlükler olacak. Birkaç yıl önceyaptığı ilk deneme, sadece bir deneme olarak kalmış olsa da, birkaç seneye kalmadan bu teknolojiningibi yaygınlaşacağını söyleyebiliriz. Özelliklebirlikte bu gözlükler devrimsel işlere imza atabilir. Apple da her ne kadar bu tarz yeni teknolojilere temkinli yaklaşan bir firma olsa da, biliniyor ki o da bu yarıştan pek geri kalmayacak.Şu an için fazla iddialı gözükebilir, fakat analistlere göre çok yakın bir süre içerisinde buakıllı telefonlardan daha fazla ses getirecek. Öyle ki, ilk neslin çıkışının ardından birkaç yıl sonra Apple'ın gözlüğübileİki cihaz arasındaki bağlantıyı anlamak şu an için güç, fakat teknoloji bizi buraya yönlendirecek.En erkenyılında ilk örneğini göreceğimizi düşündüğümüz(veya adı her ne olursa) için üretimci fabrikalarla görüşülmeye başlanmış. Şirket, şimdiden tasarım ve üretim aşamaları için ön hazırlıkta bulunuyor. Ayrıca bu kitlerde yepyeni bir işletim sistemine yer verilecek:Elbette akıllı gözlük denince gözünüzün önüne ilk ciddi akıllı gözlük denemesi olangelmiştir. Fakat yeni nesil gözlüklerolarakandıracak gibi gözüküyor. Mamafih tasarımcıde şimdiye kadar toplanan bilgiler ışığında bir konsept fotoğraflar denemesi yapmış.Orijinalbuna benzeyip benzemeyeceği bilinmez, fakat tüm alınan bu haberler, artık yeni bir devrime ne kadar yakın olduğumuzu bize gösteriyor.