Apple'ın CEO'su Tim Cook'tan çok konuşulacak 'sosyal medya' açıklaması



BU MECRALARIN HİÇİRİNİ TAKİP ETMİYORUM

Can Hakman

Dünyanın en değerli şirketi Apple'ın en tepesindeki isim olanİngiltere'de katıldığı bir etkinlikte çok konuşulacak açıklamalara imza attı.'deki bir okulda söyleşiye katılan Cook, "Bir çocuğum yok, fakat bir yeğenim var ve ona bazı sınırlamalar koydum. Benim de izin veremeyeceğim şeyler var ve sosyal medya kullanımı da onlardan biri" ifadelerini kullandı.Teknoloji kullanımının kimi alanlarda sınırlanması gerektiğini belirten, teknolojiden uzak durmanın kişiyi başarısızlığa götüreceği algısına da karşı çıktı.Cook açıklamasında "Ben teknolojinin tamamını kullandığımız sürece başarıya ulaşabileceğimizi düşünenlerden biri değilim. Şahsen tüm bu mecraların hiçbirini de takip etmiyorum" sözlerine yer verdi.'ı Apple yapan isim'un 2011'de hayatını kaybetmesinden sonra şirketin başına geçen ve başarılı bir grafik çizen CEO bu çıkışı ile teknoloji dünyasını şaşkına çevirdi.