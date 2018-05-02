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Apple'ın kutusunda artık bulunmayacak

Barclays analisti Blayne Curtis ve ortaklarına göre, Apple'ın Eylül ayında piyasaya sürmesi beklenen yeni iPhone modellerinin kutusunda Lightning'den 3.5mm'e çeviren adaptör olmayacak

Apple'ın kutusunda artık bulunmayacak
Barclays analistlerinden Blayne Curtis ve ortaklarına göre 2018 model iPhone modellerinin kutu içeriğinde Lightning'i 3.5mm'e çeviren adaptöre yer verilmeyecek.

Cirrus Logic, Apple'ın tedarik zincirinde, adaptörün içindeki sesle ilgili bileşenlerin tedarikçisi olarak birincil kişi. Barclays, şirket için üç aylık ve yıllık gelir rehberini şu anda yüzde beşe kadar düşürdü.

Bu noktada, Barclays analistlerinin, daha önceki araştırma notlarında olduğu gibi, adaptörün artık paketlerde yer almayacağı tahmin ediliyor. Bunun Mayıs veya Haziran ayına netleşeceği söylendi.

Milliyet'in haberine göre Barclays'ın bu alanda geçmişi sağlam. Geçen sene iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X ile birlikte kutuya bahsi geçen adaptörün dahil edileceğini doğru bir şekilde tahmin etti. Analistler, bu gibi bilgileri toplamak için Apple'ın Asya'daki tedarik zinciri ortaklarıyla düzenli olarak ziyaret ediyor.

Analistler, 2017 yılının Nisan ayında yaptığı açıklamada, "Bu yıl da kalacağını düşünüyoruz, ancak bir noktada, potansiyel olarak 2018 modelinde olmayabilir." dedi.

Apple'ın iPhone 7 ile başlayan kulaklık jakını ortadan kaldırma kararı tartışmalı bir konuydu. Adaptör en azından geçişi kolaylaştırdı. Dahil edilmesi ise her zaman geçici çözüm oldu. AirPods ve diğer kablosuz kulaklıklar daha yaygın hale geldikçe, Apple artık adaptörü kutu içeriğine dahil etme gereği hissetmeyebilir.

Apple Lightning'den 3.5mm'e çeviren adaptörü tek başına 39 TL'ye satıyor.


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