Apple'ın kutusunda artık bulunmayacak

Can Hakman

analistlerindenve ortaklarına göre 2018 modelmodellerinin kutu içeriğinde Lightning'i 3.5mm'e çeviren adaptöre yer verilmeyecek.'ın tedarik zincirinde, adaptörün içindeki sesle ilgili bileşenlerin tedarikçisi olarak birincil kişi. Barclays, şirket için üç aylık ve yıllık gelir rehberini şu anda yüzde beşe kadar düşürdü.Bu noktada, Barclays analistlerinin, daha önceki araştırma notlarında olduğu gibi, adaptörün artık paketlerde yer almayacağı tahmin ediliyor. Bunun Mayıs veya Haziran ayına netleşeceği söylendi.Milliyet'in haberine göre Barclays'ın bu alanda geçmişi sağlam. Geçen sene iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X ile birlikte kutuya bahsi geçen adaptörün dahil edileceğini doğru bir şekilde tahmin etti. Analistler, bu gibi bilgileri toplamak için Apple'ın Asya'daki tedarik zinciri ortaklarıyla düzenli olarak ziyaret ediyor.Analistler, 2017 yılının Nisan ayında yaptığı açıklamada, "Bu yıl da kalacağını düşünüyoruz, ancak bir noktada, potansiyel olarak 2018 modelinde olmayabilir." dedi.Apple'ın iPhone 7 ile başlayan kulaklık jakını ortadan kaldırma kararı tartışmalı bir konuydu. Adaptör en azından geçişi kolaylaştırdı. Dahil edilmesi ise her zaman geçici çözüm oldu. AirPods ve diğer kablosuz kulaklıklar daha yaygın hale geldikçe, Apple artık adaptörü kutu içeriğine dahil etme gereği hissetmeyebilir.den 3.5mm'e çeviren adaptörü tek başına 39 TL'ye satıyor.