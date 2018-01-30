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Apple’ın piyasa değeri 22 milyar dolar azaldı

ABD’li teknoloji devi Apple’ın son akıllı telefon modeli iPhone X’un üretimini kısacağı iddiasının ardından şirketin piyasa değeri bugün yaklaşık 22 milyar dolar azaldı

30 Ocak 2018, Salı 00:36
Apple’ın piyasa değeri 22 milyar dolar azaldı
Dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketi Apple’ın New York borsasında işlem gören hisseleri cuma gününü 171,51 dolardan kapatmasının ardından bugün yüzde 2,6 kayıpla 167,07 dolara kadar geriledi. Böylece, cuma günkü kapanışta Apple’ın piyasa değeri yaklaşık 880 milyar dolar olurken, bugün firmanın değeri yaklaşık 858 milyar dolara kadar geriledi ve 22 milyar dolar düşüş kaydetti.

PİYASA DEĞERİ 58 MİLYAR DOLAR AZALDI

Ayrıca, Apple hisseleri son bir haftada yüzde 6,4 değer kaybederken, firmanın piyasa değeri de bu dönem içerisinde 58 milyar dolar azaldı.

Japon gazetesi Nikkei Asian Review’un bugünkü haberinde, Apple’ın bu yılın Ocak-Mart döneminde iPhone X’un üretimini yarı yarıya azaltarak 20 milyona indireceği iddia edildi.

ABD'DE SATIŞ FİYATI 999 DOLAR


Haberde, yılbaşı tatil döneminin ardından ABD, Çin ve Avrupa’da iPhone X’in talebinin düştüğü ve bu ülkelerde Kasım-Aralık döneminde yakalanan satış hacminin azaldığı öne sürüldü. Apple hisseleri gün içinde kayıplarının bir kısmını kazanarak 167,96 dolardan kapanırken, şirketin piyasa değeri de TSİ 00.05’te 862 milyar dolar oldu.

ABD’de iPhone X’in satış fiyatı vergiler hariç 999 dolardan (3 bin 780 Türk lirası) başlıyor. Google’ın ana kuruluşu Alphabet ise 820 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli ikinci şirketi konumunda bulunuyor. 

NEW YORK (AA)


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