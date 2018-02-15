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Apple'ın yeni hoparlörü Homepod tahta yüzeylerde iz bırakıyor

Apple'ın yeni akıllı hoparlörü Homepod'un tahta yüzeylerde iz bıraktığı ortaya çıktı. Firma bu sorunu kabul etti

Apple'ın yeni hoparlörü Homepod tahta yüzeylerde iz bırakıyor
Apple, hoparlörlerinin yerini değiştirmek isteyen kullanıcıların eski yerdeki izden kurtulmak için masayı yağlamak zorunda kalabileceğini belitti.

2017'de piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, gecikmelerin ardından geçen hafta satışa çıkmıştı.

Apple, ürünle ilgili yardım sayfasını güncelleyerek bu durumdan endişe eden müşterilerinin Homepod'larını başka türlü yüzeylere koyabileceğini duyurdu.

Şirket bu izlerin genelde birkaç gün içinde kendiliğinden geçeceğini, geçmezse ıslak bezle silinebileceğini açıkladı ve yine geçmemesi durumunda müşterilerine tahta mobilyanın üreticisinin tavsiye ettiği temizlik yöntemini kullanmalarını önerdi.

'20 dakikada bıraktığı izi temizlemek için zımpara gerekti'

BBC'ye konuşan inceleme siyesi Pocket-lint'in kurucusu Stuart Miles, hayatında ilk defa böyle bir sorun gördüğünü söyledi:

"İzi geçirmek için masayı zımparalayıp ahşap yağıyla yağlamam gerekti.

"Benim için büyük bir felaket değildi ama pahalı bir mobilyanın başına gelse üzücü olurdu."

New York Times ve 9to5Mac incelemelerinde de hoparlörün aynı sorunu yarattığı görüldü.

İngiltere'de 319 sterline (yaklaşık 1690 TL) satılan hoparlörün ses kalitesinin, özellikle de baslarının piyasadaki diğer rakiplerine göre çok daha iyi olduğu yorumları yapılmıştı.

Fakat hoparlörün bu basları üretebilmesi için düz bir yüzeyde bulunması gerekiyor.

Pocket-lint'ten Stuart Miles, masaya iz bırakmaması için hoparlörü yükseltmenin bu yüzden ses kalitesini düşürdüğünü belirtiyor.

BBC Türkçe


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