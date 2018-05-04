Esnaf İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Apple indirimli batarya değişimine 10 katı fiyat çıkarıyor

Apple’ın indirimli pil değişimi kampanyasından yararlanmak isteyen kimi iPhone kullanıcılarından vadedilen fiyatın 10 katını talep ettiği iddia edildi

Apple indirimli batarya değişimine 10 katı fiyat çıkarıyor
iPhone’lar için indirimli pil kampanyası başlatan Apple, kimi cihazlarda dayanaksız hasarlar bularak kullanıcıları daha fazla tamir ücreti ödemeye zorunlu tutmakla suçlandı.

Geçtiğimiz aralık ayında pil ömrünü muhafaza etmek için iPhone’ları yavaşlattığını kabul eden Apple, bunu kullanıcılarıyla daha önce paylaşmadığı için özür dilemişti. Şirket karşılaştığı büyük kamuoyu tepkisinin ardından, yavaşlatılan iPhone 6 ve üzeri modellerin pillerini indirimli olarak değiştirme sözü vermişti.

BBC’nin haberine göre, kimi iPhone kullanıcıları Apple’ın indirimli pil değişim kampanyasından faydalanmak istediklerinde kötü sürprizlerle karşılaştılar ve markaya duydukları güven kökünden sarsıldı.

Şirketin bazı müşterilerden pil değişimi için indirimli fiyatın 10 katına kadar talep ettiğini fark edildi. İddialara göre, Apple fazla ücret talep ettiği müşterilerine, pil değişiminden önce telefonlarındaki mevcut hasarların giderilmesi gerektiğini söylüyor.


EKSTRA ÜCRET TALEP ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ


iPhone pilini değiştirtmek için şubat ayında Apple’a gönderen Josh Landsburgh ise durumun her zaman böyle olmadığını, şirketin en ufak hasarları bahane ederek ekstra ücret talep ettiğini söyledi.

Telefonunu gönderdikten iki gün sonra Apple’dan bir e-posta aldığını söyleyen Landsburgh, indirimli pil değişim kampanyasından faydalanabilmesi için şirketin önce telefonun köşesindeki ufak çöküntünün tamir edilmesini zorunlu tuttuğunu ve bunun için kendisinden 200 sterlin talep ettiğini açıkladı.

Telefonunu Apple’dan geri alan Landsburgh, pilini yerel bir telefon tamircisinde değiştirtmeyi tercih etti ancak bu sebeple Apple garantisinin dışına çıktı.

BBC ile iletişime geçen bir diğer iPhone kullanıcısı David Bowler ise telefonunun kusursuz halde olduğunu ancak Apple’ın cihazın içerisinde bulunan mikrofon ve hoparlörün hatalı olduğunu belirterek pil değişiminden önce bu sorunları gidermek için kendisinden 250 sterlin talep ettiğini söyledi.

Telefonun mikrofonunun ve hoparlörünün çalıştığından emin olan Bowler, iPhone’unu Apple’dan geri aldı ve bir mobil cihaz uzmanına götürdü. Uzman mikrofon ile hoparlörün sorunsuz çalıştığını gördü ve Apple’ın reddettiği cihazın pilini herhangi bir problemle karşılaşmadan değiştirdi.

Kendi hatasını kabul ettiği için kâr eder gibi görünen Apple’ın tamir sayfasında, iPhone pil değişimini engelleyen kırık ekran v.b. hataların önce giderilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak buradaki pil değişimini engelleyen kısmı yoruma açık görünüyor.

BBC’nin web üzerinden yazılı iletişime geçtiği Apple müşteri hizmetleri çalışanlarından bazıları, şirketin pil değişiminden önce “tüm hasarların” giderilmesinin zorunlu tuttuğunu garanti şartlarında belirttiğini söyledi.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Facebook'a göre kredi

Facebook'a göre kredi
Huawei Honor 2 telefonla Türkiye'ye geldi

Huawei Honor 2 telefonla Türkiye'ye geldi
Yerli Google Earth CAS, Efes Tatbikatı'nda ilk kez kullanıldı

Yerli Google Earth CAS, Efes Tatbikatı'nda ilk kez kullanıldı
Google Chrome'a yeni özellik

Google Chrome'a yeni özellik
Sosyal medya uzmanları Twitter'ın şifre değişikliği isteğini değerlendirdi

Sosyal medya uzmanları Twitter'ın şifre değişikliği isteğini değerlendirdi
Dungeon Hunter Champions tüm dünyada yayınlandı!

Dungeon Hunter Champions tüm dünyada yayınlandı!
Milli Coğrafi Analiz Sistemi sivil kullanıma açıldı

Milli Coğrafi Analiz Sistemi sivil kullanıma açıldı
Facebook gizlice internet uyduları geliştiriyor olabilir

Facebook gizlice internet uyduları geliştiriyor olabilir
iPhone SE 2 nasıl olacak?

iPhone SE 2 nasıl olacak?
Cambridge Analytica kapanıyor

Cambridge Analytica kapanıyor
Hubble Teleskobu'yla öte gezegenin atmosferinde helyum tespit edildi

Hubble Teleskobu'yla öte gezegenin atmosferinde helyum tespit edildi