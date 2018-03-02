Apple iPhone 5S'ten desteğini çekiyor

Can Hakman

Apple, yeni iOS güncellemesi ile bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesmeye hazırlanıyor. ABD merkezli teknoloji devi Apple bir süredir yeni işletim sistemi iOS 12 üzerine yoğun mesai harcıyor. Şirkete yakın kaynaklar Apple desteğinin iPhone 5S’lerden çok yakında biteceğini işaret ediyor.iOS 12 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan iPhone ve iPad'lerin tam listesi ise şöyle...iPhone XiPhone 8iPhone 8 PlusiPhone 7iPhone 7 PlusiPhone 6iPhone 6 PlusiPhone SE12.9 inç iPad Pro2'nci nesil 9.7 inç iPad9.7 inç iPad Pro6'ncı nesil iPod Touch