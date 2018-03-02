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Apple iPhone 5S'ten desteğini çekiyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni iOS 12 güncellemesi ile iPhone 5S'ten desteğini çekmeye hazırlanıyor

Apple iPhone 5S'ten desteğini çekiyor
Apple, yeni iOS güncellemesi ile bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesmeye hazırlanıyor. ABD merkezli teknoloji devi Apple bir süredir yeni işletim sistemi iOS 12 üzerine yoğun mesai harcıyor. Şirkete yakın kaynaklar Apple desteğinin iPhone 5S’lerden çok yakında biteceğini işaret ediyor.

iOS 12 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan iPhone ve iPad'lerin tam listesi ise şöyle... 

iPhone X 
iPhone 8 
iPhone 8 Plus 
iPhone 7 
iPhone 7 Plus 
iPhone 6 
iPhone 6 Plus 
iPhone SE
12.9 inç iPad Pro 
2'nci nesil 9.7 inç iPad 
9.7 inç iPad Pro 
6'ncı nesil iPod Touch


 


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