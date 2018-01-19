Apple, iPhone 8'in üretiminde azalmaya gidiyor

Adem Özdoğan

Tedarikçilerden yeni haberler var! Üretim bandından gelen duyumlara göreşirket parça tedarik siparişlerinicivarında. İstatistiklerin aksine, iddialara göre bunun başlıca sebebi yeni nesil iPhone satışlarının durgun olması. 3 modelin birbirini etkileyerek satışa kötü etki bıraktığı da düşünülüyor. Öte yandan istatistikler ve, Apple’ın 2017’de gayet iyi düzeyde satış yaptığından bahsediyordu. İkinci durumda ise sipariş düşüşünün sebebi olarakve tatiller gösteriliyor. Ancak bu, her yılın birinci çeyreğinde gerçekleşen benzer sipariş sayısındakitam olarak açıklayamıyor.Ayrıca ana modüller dışındakide (3D algılama sensörü gibi)tavsiyesi aldıkları bildirildi. Gelen çelişkili açıklamaların tam karşılığı yok. İki iddianın da tam olarak desteklenmeyen bazı yönleri mevcut. Gerçek olan şu ki, firma bazı sebeplerden ötürüazalmaya gidiyor. 1 Şubat’ta açıklanacak olanardından daha net konuşma fırsatı elde edebiliriz.