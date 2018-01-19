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Apple, iPhone 8'in üretiminde azalmaya gidiyor

Geç kalan iPhone X ve beklentinin altında kalan iPhone 8/8 Plus ikilisinin satış rakamları, Apple’ı üretimde azalmaya yönlendiriyor olabilir

Apple, iPhone 8'in üretiminde azalmaya gidiyor
Tedarikçilerden yeni haberler var! Üretim bandından gelen duyumlara göre Amerikalı şirket parça tedarik siparişlerini %15 ila %30 civarında azaltıyor. İstatistiklerin aksine, iddialara göre bunun başlıca sebebi yeni nesil iPhone satışlarının durgun olması. 3 modelin birbirini etkileyerek satışa kötü etki bıraktığı da düşünülüyor. Öte yandan istatistikler ve raporlar, Apple’ın 2017’de gayet iyi düzeyde satış yaptığından bahsediyordu. İkinci durumda ise sipariş düşüşünün sebebi olarak mevsimsel faktörler ve tatiller gösteriliyor. Ancak bu, her yılın birinci çeyreğinde gerçekleşen benzer sipariş sayısındaki ciddi düşüşü tam olarak açıklayamıyor.

Ayrıca ana modüller dışındaki parça üreticilerinin de (3D algılama sensörü gibi) stok düşürme tavsiyesi aldıkları bildirildi. Gelen çelişkili açıklamaların tam karşılığı yok. İki iddianın da tam olarak desteklenmeyen bazı yönleri mevcut. Gerçek olan şu ki, firma bazı sebeplerden ötürü parça tedarikinde azalmaya gidiyor. 1 Şubat’ta açıklanacak olan son çeyrek raporlarının ardından daha net konuşma fırsatı elde edebiliriz.


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