Apple, iPhone 8'in üretiminde azalmaya gidiyor

Tedarikçilerden yeni haberler var! Üretim bandından gelen duyumlara göre Amerikalı
şirket parça tedarik siparişlerini %15 ila %30
civarında azaltıyor
. İstatistiklerin aksine, iddialara göre bunun başlıca sebebi yeni nesil iPhone satışlarının durgun olması. 3 modelin birbirini etkileyerek satışa kötü etki bıraktığı da düşünülüyor. Öte yandan istatistikler ve raporlar
, Apple’ın 2017’de gayet iyi düzeyde satış yaptığından bahsediyordu. İkinci durumda ise sipariş düşüşünün sebebi olarak mevsimsel faktörler
ve tatiller gösteriliyor. Ancak bu, her yılın birinci çeyreğinde gerçekleşen benzer sipariş sayısındaki ciddi düşüşü
tam olarak açıklayamıyor.
Ayrıca ana modüller dışındaki parça üreticilerinin
de (3D algılama sensörü gibi) stok düşürme
tavsiyesi aldıkları bildirildi. Gelen çelişkili açıklamaların tam karşılığı yok. İki iddianın da tam olarak desteklenmeyen bazı yönleri mevcut. Gerçek olan şu ki, firma bazı sebeplerden ötürü parça tedarikinde
azalmaya gidiyor. 1 Şubat’ta açıklanacak olan son çeyrek raporlarının
ardından daha net konuşma fırsatı elde edebiliriz.
Adem Özdoğan