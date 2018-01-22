İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

Apple iPhone X'in üretimini durduracak mı?

Apple'ın Çin'de yeterli ilgiyi görmeyen iPhone X modelinin üretimini yakın bir gelecekte durdurmak istediği iddia edildi

Apple iPhone X'in üretimini durduracak mı?
Apple ürünleri ve şirketle ilgili önemli bilgileri 1997 yılından beri ortaya çıkaran AppleInsider'ın iddiasına göre iPhone X modelinin üretimi bu yaz durdurulacak. 
 

'iPHONE X'İN ÇİN'DE ÇOK BÜYÜK İLGİ GÖRMEMESİ ANA NEDEN'


Haberde Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone X'in üretimi hakkında çıkan iddiaları değerlendirdi. Kuo siparişlerde düşüş yaşanması ve zayıf talep nedeniyle üretiminin yazın durdurulmasının planlandığını ileri sürdü.

iPhone X'in üretimi durdurulursa Apple'ın 2014 yılında piyasaya sunduğu iPhone 5C'den sonra ilk kez bir modelin üretimi sadece tek nesil sonra durdurulmuş olacak.

Apple'ın planlarını kamuoyuna duyurmak konusunda çok güvenilir bir geçmişi olan Kuo, "Çin'de iPhone X'in çok büyük ilgi görmemesi ana neden. Çin'de büyük ekranlar çok talep görüyor ve Çinli tüketicilere göre iPhone X'in ön üst tarafındaki siyah polarize 'çentik', ekranı gereksiz küçültüyor. Özellikle de daha ucuz olan iPhone 8 Plus'ın özellikleri X modeline göre biraz daha iyi" dedi.

ABD merkezli araştırma şirketi Cowen'ın yaptığı yeni bir araştırma, yeni model iPhone'lara olan ilginin 'tarihi oranda düşük düzeylerde' olduğunu gösteriyor.

Kuo'ya göre, yine de iPhone bu yılın ilk yarısında üç ana modelinde (iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X) satışlarını yüzde 5 artıracak.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bu mesaj iPhone'ları çökertiyor!

Bu mesaj iPhone'ları çökertiyor!
Game Speed Booster ile dikkat çekiyor

Game Speed Booster ile dikkat çekiyor
Razer Phone beklenenden önce çıkabilir

Razer Phone beklenenden önce çıkabilir
Apple'da ilginç bir güvenlik açığı bulundu

Apple'da ilginç bir güvenlik açığı bulundu
Samsung Exynos 7872’yi tanıttı

Samsung Exynos 7872’yi tanıttı
Apple ne kadar vergi ödüyor?

Apple ne kadar vergi ödüyor?
Samsung önemli bir patent elde etti ​

Samsung önemli bir patent elde etti ​
Logitech G703 Lightspeed inceleme

Logitech G703 Lightspeed inceleme
Twitter yer imi (bookmarks) özelliğini Android betasında sundu (Twitter Bookmarks yer imi nedir?)

Twitter yer imi (bookmarks) özelliğini Android betasında sundu (Twitter Bookmarks yer imi nedir?)
Orta büyüklükteki asteroit Dünya’yı teğet geçecek

Orta büyüklükteki asteroit Dünya’yı teğet geçecek
Dell Türkiye hedef büyüttü

Dell Türkiye hedef büyüttü