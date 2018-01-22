Apple iPhone X'in üretimini durduracak mı?

'iPHONE X'İN ÇİN'DE ÇOK BÜYÜK İLGİ GÖRMEMESİ ANA NEDEN'

Nazlı Erdol

ürünleri ve şirketle ilgili önemli bilgileri 1997 yılından beri ortaya çıkaran AppleInsider'ın iddiasına göremodelinin üretimi bu yaz durdurulacak.Haberdeanalisti, iPhone X'in üretimi hakkında çıkan iddiaları değerlendirdi. Kuo siparişlerde düşüş yaşanması ve zayıf talep nedeniyle üretiminin yazın durdurulmasının planlandığını ileri sürdü.iPhone X'in üretimi durdurulursa Apple'ın 2014 yılında piyasaya sunduğu'den sonra ilk kez bir modelin üretimi sadece tek nesil sonra durdurulmuş olacak.Apple'ın planlarını kamuoyuna duyurmak konusunda çok güvenilir bir geçmişi olan Kuo, "Çin'de iPhone X'in çok büyük ilgi görmemesi ana neden.'de büyük ekranlar çok talep görüyor ve Çinli tüketicilere göre iPhone X'in ön üst tarafındaki siyah polarize 'çentik', ekranı gereksiz küçültüyor. Özellikle de daha ucuz olan'ın özellikleri X modeline göre biraz daha iyi" dedi.merkezli araştırma şirketi Cowen'ın yaptığı yeni bir araştırma, yeni model'lara olan ilginin 'tarihi oranda düşük düzeylerde' olduğunu gösteriyor.Kuo'ya göre, yine debu yılın ilk yarısında üç ana modelinde (iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X) satışlarını yüzde 5 artıracak.