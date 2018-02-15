Apple, LG ve Valve aynı hedefin peşinde!

Adem Özdoğan

Apple gibi bazı firmalar yatırımlarını AR teknolojileri üzerine yaparken, HTC,, LG ve Samsung gibi firmalar ise şansını VR tarafında denemek istiyor.Hali hazırda global pazarda sanal gerçeklik üzerine öyle önemli işler yapan bir firma bulunmuyor. Oculus vebu alanda önemli işlere imza atsalar da kendi projeleri haricinde diğer firmalarla işbirliğine pek sıcak bakmıyorlar.Bu da yatırımcıları sivrilmekte olan bazı firmalara yoğunlaşmaya zorunlu kılıyor. İşte bu firmalardan birisi de eMagin isimli bir teknoloji şirketi. Genel itibari ileüzerine başarılı işler çıkartan eMagin 3 dev ismin kıskacına girmiş durumda.Sızdırılan son bilgilere göreiçin, LG ve Valve devreye girmiş durumda. Üç şirketin toplamda eMagin’e 10 milyon dolardan fazla yatırım yaptıkları belirtiliyor.Apple,’i ilerleyen dönemde piyasaya çıkması beklenen AR gözlükleri için desteklerken,ve LG ise bu şirketin teknolojilerinitarafında değerlendirmek istiyor. Teknoloji ve yazılım sektörünün üç dev ismi tarafından kıskaca alınmış olan’in hisseleri önemli bir yükseliş içerisinde. Bakalım bu teknoloji devinin çalışmaları sonuç olarak hangi ismin işine yarayacak. Hep beraber göreceğiz.