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Apple, LG ve Valve aynı hedefin peşinde!

Sanal gerçeklik üzerine kurulu teknolojilerin son dönemde oldukça popüler olduğu inkar edilemez. Kendi içerisinde arttırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) olarak kategorize edilen bu yeni teknolojinin, geleceğe yön vermesine kesin gözüyle bakılıyor

Apple, LG ve Valve aynı hedefin peşinde!
Apple gibi bazı firmalar yatırımlarını AR teknolojileri üzerine yaparken, HTC, Valve, LG ve Samsung gibi firmalar ise şansını VR tarafında denemek istiyor.

Hali hazırda global pazarda sanal gerçeklik üzerine öyle önemli işler yapan bir firma bulunmuyor. Oculus ve HTC bu alanda önemli işlere imza atsalar da kendi projeleri haricinde diğer firmalarla işbirliğine pek sıcak bakmıyorlar.

Bu da yatırımcıları sivrilmekte olan bazı firmalara yoğunlaşmaya zorunlu kılıyor. İşte bu firmalardan birisi de eMagin isimli bir teknoloji şirketi. Genel itibari ile mikro ekranlar üzerine başarılı işler çıkartan eMagin 3 dev ismin kıskacına girmiş durumda.

Sızdırılan son bilgilere göre eMagin için Apple, LG ve Valve devreye girmiş durumda. Üç şirketin toplamda eMagin’e 10 milyon dolardan fazla yatırım yaptıkları belirtiliyor.

Apple, eMagin’i ilerleyen dönemde piyasaya çıkması beklenen AR gözlükleri için desteklerken, Valve ve LG ise bu şirketin teknolojilerini VR tarafında değerlendirmek istiyor. Teknoloji ve yazılım sektörünün üç dev ismi tarafından kıskaca alınmış olan eMagin’in hisseleri önemli bir yükseliş içerisinde. Bakalım bu teknoloji devinin çalışmaları sonuç olarak hangi ismin işine yarayacak. Hep beraber göreceğiz.
 

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