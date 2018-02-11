Apple Pencil birçok ihtiyaca cevap verecek

Apple Pencil,
birçok zengin gerçeklik özellikleri ile donanmış bir şekilde kullanıcısına ulaşacak. Bu durum demek oluyor ki ürün sadece iPad Pro
için değil Mac
bilgisayarlar için de kullanışlı bir şekilde hizmet etmeye hazır hale gelecek.
Apple
yakın zamanda ekran kalemini konum sensöri ve ivme ölçer ile birleştirilmiş bir şekilde hayata geçirmeyi düşünüyor. Bu sayede ekran dışında masa üzerinde hareket ettirdiğiniz zamanlar iMac veya MacBook
ürünlerini,algılayıcılar yardımıyla bulabiliyor. Ayrıca harici bir takip adaptörü sayesinde kalem izlenebiliyor.
Tüm bu özelliklerin yanında Apple Pencil
, 3 boyutlu
nesne modellerini bilgisayar dahiline atabilmesiyle de öne çıkıyor. Nesne etrafında belirli noktadan geçerek profil dahilinde 3 boyutlu çizim aktarımı gerçekleştirebiliyor. Şekil ve yazılarda 3 boyutlu hale gelerek aktarım yapılabiliyor. Yapılan bu atılımlara bakarsak Apple
, bu kalemine çok daha fazla şeyler katacak gibi duruyor.
Sonuç olarak Apple bu hamleler ile piyasa dahilinde olan rakipleri karşısında öne geçmek ve farklılaşmanın planlarını yapıyor. Tüm bu pozitif gelişmelerin sonucunu görmek ise biz kullanıcılara düşüyor.
Adem Özdoğan