Apple Pencil birçok ihtiyaca cevap verecek

Adem Özdoğan

birçok zengin gerçeklik özellikleri ile donanmış bir şekilde kullanıcısına ulaşacak. Bu durum demek oluyor ki ürün sadeceiçin değilbilgisayarlar için de kullanışlı bir şekilde hizmet etmeye hazır hale gelecek.yakın zamanda ekran kalemini konum sensöri ve ivme ölçer ile birleştirilmiş bir şekilde hayata geçirmeyi düşünüyor. Bu sayede ekran dışında masa üzerinde hareket ettirdiğiniz zamanlarürünlerini,algılayıcılar yardımıyla bulabiliyor. Ayrıca harici bir takip adaptörü sayesinde kalem izlenebiliyor.Tüm bu özelliklerin yanındanesne modellerini bilgisayar dahiline atabilmesiyle de öne çıkıyor. Nesne etrafında belirli noktadan geçerek profil dahilinde 3 boyutlu çizim aktarımı gerçekleştirebiliyor. Şekil ve yazılarda 3 boyutlu hale gelerek aktarım yapılabiliyor. Yapılan bu atılımlara bakarsak, bu kalemine çok daha fazla şeyler katacak gibi duruyor.Sonuç olarak Apple bu hamleler ile piyasa dahilinde olan rakipleri karşısında öne geçmek ve farklılaşmanın planlarını yapıyor. Tüm bu pozitif gelişmelerin sonucunu görmek ise biz kullanıcılara düşüyor.