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Apple Pencil birçok ihtiyaca cevap verecek

Apple, ilk defa iPad Pro ile akıllı kalem teknolojisini görücüye çıkarmıştı. Firma aynı zamanda hız kesmeden patent başvurusunu yapmayı da ihmal etmedi

Apple Pencil birçok ihtiyaca cevap verecek
Apple Pencil, birçok zengin gerçeklik özellikleri ile donanmış bir şekilde kullanıcısına ulaşacak. Bu durum demek oluyor ki ürün sadece iPad Pro için değil Mac bilgisayarlar için de kullanışlı bir şekilde hizmet etmeye hazır hale gelecek.

Apple yakın zamanda ekran kalemini konum sensöri ve ivme ölçer ile birleştirilmiş bir şekilde hayata geçirmeyi düşünüyor. Bu sayede ekran dışında masa üzerinde hareket ettirdiğiniz zamanlar iMac veya MacBook ürünlerini,algılayıcılar yardımıyla bulabiliyor. Ayrıca harici bir takip adaptörü sayesinde kalem izlenebiliyor.

Tüm bu özelliklerin yanında Apple Pencil, 3 boyutlu nesne modellerini bilgisayar dahiline atabilmesiyle de öne çıkıyor. Nesne etrafında belirli noktadan geçerek profil dahilinde 3 boyutlu çizim aktarımı gerçekleştirebiliyor. Şekil ve yazılarda 3 boyutlu hale gelerek aktarım yapılabiliyor. Yapılan bu atılımlara bakarsak Apple, bu kalemine çok daha fazla şeyler katacak gibi duruyor.

Sonuç olarak Apple bu hamleler ile piyasa dahilinde olan rakipleri karşısında öne geçmek ve farklılaşmanın planlarını yapıyor. Tüm bu pozitif gelişmelerin sonucunu görmek ise biz kullanıcılara düşüyor.

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