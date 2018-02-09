Apple, Qualcomm yerine Intel’i tercih edecek

Adem Özdoğan

Hali hazırdaya dacephesinden yapılmış net bir açıklama yok. Fakat Apple’a yakın isimlerden biri olan Ming Chi-Kuo bu konuda önemli söylemlerde bulundu. Kuo,’ın 2018’de satışa sunacağı iPhone modelleri için modem tarafında Intel ile el sıkışacağını belirtti.Kuo, Apple cephesinin’un hareketlerinden rahatsız olduğunu ve bu sebepten ötürü bu firma ile ticari konularda daha fazla diyalog kurmak istemediği belirtiliyor.Elbette bu durum Apple ilearasındaki iş ilişkisinin tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Keza Apple analistinin belirttiğine göre, eğer Amerikalı yonga seti Apple’a açmış olduğu patent davalarını geri çekerse, işbirliği devam edebilirmiş.Fakat şu anki çerçevede, Qualcomm’un böyle bir şeye pek de sıcak bakmayacağını söylemek mümkün. Hatırlanacağı üzere kısa süre önceve Qualcomm’un arasındaki gizli anlaşmalar su yüzüne çıkmış ve Avrupa birliği yonga seti üreticisine hatırı sayılır bir ceza kesmişti.İkili arasındaki restleşme bu düzeydeyken, ikida geri adım gelmesi pek de olağan görünmüyor.