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Apple, Samsung’a fark attı!

2017’nin son çeyreğinde tam bir Apple fırtınası esti. Strategy Analytics tarafından yayınlanan rapora göre, 2017’nin Ekim – Aralı döneminde, akıllı telefon pazarındaki gelirin yarıdan fazlası Apple’ın kasasına girdi

Apple, Samsung’a fark attı!
Bilindiği üzere akılllı telefon pazarında, en fazla telefon satan firma Samsung. Fakat söz konusu kar marjına geldiğinde Apple aradaki farkı arşa çıkartıyor. Cupertino merkezli şirket, genel itibari ile yeni modellerini Eylül – Ekim gibi satışa sunduğu için, her senenin son çeyreğinde en çok akıllı telefon satan şirket olmayı da başarıyor.

Strategy Analytics tarafından paylaşılan raporlara göre, bu sene de düzen aynı şekilde devam etmiş gibi görünüyor. Apple, 20177 son çeyreğinde 120.2 milyar dolarlık hacme ulaşan gelir pastasından 61.4 milyar doları kasasına koymuş durumda. Başka bir değişle, 2017 son çeyrekte akıllı telefon pazarında kazanılan paranın yüzde 51’i Apple’a ait.

Bu alanda Samsung yüzde 15.7 ile 18.9 milyar dolar, Huawei ise yüzde 7 ile 8.4 milyar doları kasasına koydu.

Bir başka rapora göre, iPhone X’in 999’dolarlık fiyatı sayesinde, Apple bu sene sattığı her telefondan ortalama 800 dolar kazandı. Samsung cephesinde ise S8, S8+ ve Note 8 satışlarının istenilen seviyelere ulaşamamasından ötürü telefon başına kazanılan para 254 dolarda kaldı. Huawei ise, iç pazardaki gücü neticesinde sattığı her bir telefon için 205 doları kasasına koydu.


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