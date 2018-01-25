Apple, Türkiye'de yüzde 18 zam kararı aldı (iPhone zamlandı mı?)



UYGULAMALAR İÇİN YÜZDE 18 DAHA FAZLA ÖDENECEK

Can Hakman

'dan satılan uygulamalar ve uygulama içi satın almalara zam yaptı. Zamdan etkilenen birkaç ülke arasında Türkiye de yer aldı.Vergi konusunda çok eleştirilen ve'deki son yasa ile deniz aşırı ülkelerdeki parasını anavatanına sokan Apple, dünyanın geri kalanında da vergi açılımı yaptı. Ancak bu açılım kullanıcıların cebini yakacak.'dan uygulama geliştiricilerine gönderilen bir e-postada, artıkve'de uygulamaların vergili fiyatlarıyla satılacağını duyurdu. Buna göre,'dekikullanıcıları uygulamalar için yüzde 18 daha fazla ödeyecek.ve'a yüzde 20 zam yapılırken,ve'ndeki zam oranı ise yüzde 5 olarak duyuruldu.Habertürk