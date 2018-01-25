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Apple, Türkiye'de yüzde 18 zam kararı aldı (iPhone zamlandı mı?)

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Türkiye'de zam kararı aldı. Apple, karını korumak için vergileri doğrudan kullanıcılara yansıtmaya başladı. Apple'ın zamlı ürünleri hangisi oldu? Apple hangi ürünlere zam yaptı? İşte Apple Türkiye'nin ürünlerinde yaptığı zam oranları...

25 Ocak 2018, Perşembe 11:59
Apple, Türkiye'de yüzde 18 zam kararı aldı (iPhone zamlandı mı?)
Apple, App Store'dan satılan uygulamalar ve uygulama içi satın almalara zam yaptı. Zamdan etkilenen birkaç ülke arasında Türkiye de yer aldı.

Vergi konusunda çok eleştirilen ve ABD'deki son yasa ile deniz aşırı ülkelerdeki parasını anavatanına sokan Apple, dünyanın geri kalanında da vergi açılımı yaptı. Ancak bu açılım kullanıcıların cebini yakacak.


UYGULAMALAR İÇİN YÜZDE 18 DAHA FAZLA ÖDENECEK


Apple'dan uygulama geliştiricilerine gönderilen bir e-postada, artık Ermenistan, Belarus, Suudi Arabistan, BAE ve Türkiye'de uygulamaların vergili fiyatlarıyla satılacağını duyurdu. Buna göre, Türkiye'deki iOS kullanıcıları uygulamalar için yüzde 18 daha fazla ödeyecek.

Ermenistan ve Belarus'a yüzde 20 zam yapılırken, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki zam oranı ise yüzde 5 olarak duyuruldu.

Habertürk


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