Apple üç yeni iPhone modelini sonbaharda tanıtmaya hazırlanıyor



UYGUN FİYATLI MODEL GELİŞTİRİLİYOR

Adem Özdoğan

Amerikalı teknoloji devi Apple, Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılan Xperia XZ2 ve Galaxy S9 gibi Android’li amiral gemilerine karşı üç yeni akıllı telefon geliştiriyor.Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bu yıl tanıtılacak modellerden bir tanesi, Samsung Galaxy S9 Plus’tan bile büyük bir ekrana sahip olacak ve iPhone tarihinin en büyük cihazı olacak.Üç yeni iPhone modelinden diğeri iPhone X ile aynı boyutlarda olacakken, sonuncusu ise uygun fiyatlı bir model olarak geliştiriliyor.Apple’ın tedarikçi iş ortaklarıyla üretim testleri gerçekleştirdiği ve yeni iPhone’ları sonbahar aylarında tanıtacağı da gelen bilgiler arasında.Bloomberg’e göre, bu zamana kadarki en büyük iPhone 6,5 inç (16,5 inç) ekrana sahip olacak. Geçtiğimiz gün tanıtılan Galaxy S9 Plus’ın ekran boyutu ise 6,2 inç. Samsung’un büyük ekranlı Note serisinin en güncel modeli Note 8’in ekran boyutunun da 6,3 inç olduğunu hatırlatmakta fayda var.Apple ekran boyutunu büyütürken telefonun daha hantal hale gelmesini engellemek için çerçevesiz ekran teknolojisini kullanacak. Ortaya çıkan iddialara göre, büyük iPhone modeli iPhone 8 Plus ile aynı ebatlara sahip olacakken, daha büyük bir ekranı barındırabilecek.iPhone X’un standart boyutlu bir devam modelini de geliştiren Apple’ın yeni nesil telefonlarında A12 işlemcilere ve paslanmaz çelik çerçevelere yer vereceği belirtiliyor.