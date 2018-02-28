Apple üst seviye bir kulaklık geliştirecek

Son zamanlarda birçok ürün gamıyla piyasa içerisinde kendine çeşitlilik katmak isteyen teknoloji devi Apple
, şimdi de yıl sonuna doğru yüksek ses kalitesine sahip bir kulaklık ile piyasaya giriş yapmayı düşünüyor. KGI Securities
tarafından bilgilere göre Apple, AirPods
dışında başka bir kulaklık seti geliştiriliyor. Ürünün yıl sonunda satışta olması planlanıyor.
Üretilmesi planlanan yeni kulaklık modelinin Beats
tarafından üretilen kulak üstü kulaklık modellerine benzeyeceği konuşuluyor. Ürün AirPods
kadar konforlu olurken, aynı zamanda yüksek ses kalitesiyle müzikseverleri oldukça memnun edecek.
Üretilecek bu kulaklığın Beats adı altında değil, Apple
adı altında piyasada olması isteniyor. Tabi tahmin edileceği üzere bu yeni kulaklık AirPods modelinden daha pahalı olacak gibi duruyor.
Adem Özdoğan