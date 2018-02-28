Apple üst seviye bir kulaklık geliştirecek

Adem Özdoğan

Son zamanlarda birçok ürün gamıyla piyasa içerisinde kendine çeşitlilik katmak isteyen teknoloji devi, şimdi de yıl sonuna doğru yüksek ses kalitesine sahip bir kulaklık ile piyasaya giriş yapmayı düşünüyor.tarafından bilgilere göredışında başka bir kulaklık seti geliştiriliyor. Ürünün yıl sonunda satışta olması planlanıyor.Üretilmesi planlanan yeni kulaklık modelinintarafından üretilen kulak üstü kulaklık modellerine benzeyeceği konuşuluyor. Ürünkadar konforlu olurken, aynı zamanda yüksek ses kalitesiyle müzikseverleri oldukça memnun edecek.Üretilecek bu kulaklığın Beats adı altında değil,adı altında piyasada olması isteniyor. Tabi tahmin edileceği üzere bu yeni kulaklık AirPods modelinden daha pahalı olacak gibi duruyor.