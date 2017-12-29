Apple Watch güçlendi

Adem Özdoğan

Hatırlayanlar bilir. Apple Watch Series 2, su geçirmez bir tasarım ile büyük sükse toplamıştı. Bu ürün, iPhone’a ihtiyaç duymayan GPS sensoru ile birlikte, ivmeölçer sensoruna da sahipti ve kalp atışlarını da ölçüyordu. Apple Watch Series 3’ü farklı kılan özellik ise tüm bu özelliklerle birlikte VO2max değerini de ölçebilmesi. Özellikle yoğun spor yapan kişiler için önemli bir özellik olan VO2max değeri ile, bir dakika içindeki maksimum oksijen tüketimi ölçülüyor. Yani kg cinsindeki vücut ağırlığı için, bir dakika içinde tüketilen mililitre cinsindeki oksijen miktarı hesaplanıyor.Bu kadar sensor varken işlemciyi de değiştirmek şart. Bunu bilen Apple, Watch 3’de çift çekirdekli S3 işlemcisine yer verdi. Bir önceki nesille göre çok daha hızlı olan bu işlemci, yaptığımız denemelerde de kendisini fark ettirdi. Uygulamaları çok hızlı açabilen Watch Series 3, hiçbir uygulamada da zorlanmıyor. Benzer bir durum Wifi ve Bluetooth teknolojilerinde de gözlemledik. Yeni geliştirilen W2 adlı WiFi yongası gerçekten çok başarılı. Anında bağlantı kuran ve kullanıcıya herhangi bir sorun yaratmayan bu yonga, ürüne önemli bir avantaj katıyor.Apple Watch Series 3’nin diğer bir önemli farkı müzik dinlemek için 2 yerine 8 GByte’lık bir kapasiteye sahip olması. Müzikleri dinlemek için mutlaka Bluetooth kulaklığa ihtiyaç duyuluyor.Apple Watch Series 3’e yakından baktığınızda Watch Series 2’ye birebir benzediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu alanda pek bir değişiklik yapılmadı. 38 ve 42 mm’lik Alüminyum kasa sistemlerinde satılan bu yeni seri, tıpkı Watch Series 2 gibi OLED Retina ekranı kullanıyor. 38 mm’lik üründe 272×340 piksel ve 42 mm’lik üründe 312×390 piksel çözünürlüğüne ulaşan bu ürünler bir önceki nesil gibi aynı parlaklık değerlerine sahip. GPS modelinde sadece Alüminyum kasa seçenekleri var.