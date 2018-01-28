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Apple yeni güncellemesinde kullanıcılarına gizli logo sunacak

ABD’li teknoloji lideri Apple, yakın zamanda yayınlamayı planladığı iOS 11.3 güncellemesinde kullanıcılarına gizli bir logo sunacak. Beta sürümünde gözlemlenen ve gizli mesaj içeren logoyu neden kullandığı ise henüz bilinmiyor

Apple yeni güncellemesinde kullanıcılarına gizli logo sunacak
ABD’li teknoloji lideri Apple, işletim sistemini geliştirmek ve bazı hataları gidermek için çeşitli güncellemelerini yayınlamaya devam ediyor. Yakın zamanda yayınlamayı planladığı ve şuan itibari ile beta sürümü olarak yayınlanan iOS 11.3 sürümünde bir ayrıntı gözlerden kaçmıyor.

Teknoloji lideri yayınlayacağı güncellemenin beta sürümünde gizli bir logo göze çarpıyor. Gizlilik hakkında bilgi verdiği sayfaya yeni bir logo ekleyen Apple, logoya gizli bir mesaj eklemiş gibi görünüyor.


GÜLEN YÜZ EMOJİSİ VAR


Logoya ilk bakıldığında iki kişi el sıkışıyormuş gibi görünüyor. Yalnız logoya daha yakından bakıldığında işin rengi değişiyor ve görenlerin karşısına gülen yüz emojisi çıkıyor.

Logonun altına kişilerin bilgilerini güvence altına almayı ve deneyimlerini kişiselleştirmeyi hedeflediği açıklamalarda bulunan Apple’ın bu değişikliği neden yaptığı bilinmiyor. Söz konusu bu değişiklik şimdilik sadece iOS 11.3 sürümünün beta versiyonunda görünüyor. Yakın zamanda ise güncelleme tüm kullanıcılara yayınlandığında her Apple kullanıcısı bu logo ile karşı karşıya kalacak.


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