Apple yeni güncellemesinde kullanıcılarına gizli logo sunacak



GÜLEN YÜZ EMOJİSİ VAR

Can Hakman

ABD’li teknoloji lideri, işletim sistemini geliştirmek ve bazı hataları gidermek için çeşitli güncellemelerini yayınlamaya devam ediyor. Yakın zamanda yayınlamayı planladığı ve şuan itibari ile beta sürümü olarak yayınlanansürümünde bir ayrıntı gözlerden kaçmıyor.Teknoloji lideri yayınlayacağı güncellemenin beta sürümünde gizli bir logo göze çarpıyor. Gizlilik hakkında bilgi verdiği sayfaya yeni bir logo ekleyen Apple, logoya gizli bir mesaj eklemiş gibi görünüyor.Logoya ilk bakıldığında iki kişi el sıkışıyormuş gibi görünüyor. Yalnız logoya daha yakından bakıldığında işin rengi değişiyor ve görenlerin karşısına gülen yüz emojisi çıkıyor.Logonun altına kişilerin bilgilerini güvence altına almayı ve deneyimlerini kişiselleştirmeyi hedeflediği açıklamalarda bulunan’ın bu değişikliği neden yaptığı bilinmiyor. Söz konusu bu değişiklik şimdilik sadecesürümünün beta versiyonunda görünüyor. Yakın zamanda ise güncelleme tüm kullanıcılara yayınlandığında her Apple kullanıcısı bu logo ile karşı karşıya kalacak.