Apple yüzünden 1.2 milyar dolar ödeyecek!

Adem Özdoğan

Antitröst yasaları sayesinde teknoloji dünyasındaki bir firmanın, herhangi bir üründe tekelleşmesinin önüne geçiliyor. Bu şekilde teknoloji ürünlerinin fiyatları makul seviyelerde tutulmaya çalışılıyor. Fakatgibi firmalar sık sık bu yasaları delmeye uğraşıyor.Qualcomm’un ismi sık sık antitröst yasalarını ihlal eden şirketler arasında yer alıyor. Hatta yer almakla da kalmayıp, Amerikalı yonga seti şirketi bu yüzden büyük cezalar alıyor. Hali hazırda’un bu konuda devam eden farklı davaları da mevcut.Daha önce Çin’den büyük bir ceza yiyenpek de akıllanmışa benzemiyor. Keza Amerikalı yonga seti üreticisinin, mobil modemler alanını da tekelleştirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Hem de Apple sayesinde!