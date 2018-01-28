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Apple yüzünden 1.2 milyar dolar ödeyecek!

Teknoloji sektöründe tekelleşmenin önüne geçmek için konulmuş pek çok yasa mevcut. Genel olarak bu yasalar antitröst ismi altında birleşiyor

Apple yüzünden 1.2 milyar dolar ödeyecek!
 Antitröst yasaları sayesinde teknoloji dünyasındaki bir firmanın, herhangi bir üründe tekelleşmesinin önüne geçiliyor. Bu şekilde teknoloji ürünlerinin fiyatları makul seviyelerde tutulmaya çalışılıyor. Fakat Qualcomm gibi firmalar sık sık bu yasaları delmeye uğraşıyor.

Qualcomm’un ismi sık sık antitröst yasalarını ihlal eden şirketler arasında yer alıyor. Hatta yer almakla da kalmayıp, Amerikalı yonga seti şirketi bu yüzden büyük cezalar alıyor. Hali hazırda Qualcomm’un bu konuda devam eden farklı davaları da mevcut.

Daha önce Çin’den büyük bir ceza yiyen Qualcomm pek de akıllanmışa benzemiyor. Keza Amerikalı yonga seti üreticisinin, mobil modemler alanını da tekelleştirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Hem de Apple sayesinde!


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