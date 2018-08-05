Huawei, bu yılın ikinci çeyrek akıllı telefon satışlarında Apple’ı geride bırakarak ikinciliğe yükseldi. Çin merkezli firma önümüzdeki yıl akıllı telefon pazarının lideri olmayı hedeflediğini duyurdu.

Huawei'nin tüketici bölümünün başındaki Richard Yu, firmanın yüzde 20'nin üzerinde bir pazar payını hedeflediğini söyledi. Counterpoint Research'ün 2018'in ikinci çeyreği için açıkladığı oran yüzde 15 idi.

Aynı araştırma firmasına göre Samsung, yüzde 20'lik bir pazar payıyla birinci sırada bulunuyor. Huawei'nin birinciliğe yükselmek için çok yol gitmesi lazım ancak bu imkansız değil. Firma yetkilisi Yu, 2016 yılında yaptığı bir açıklamada 2 yıl içinde Apple’ı geçeceklerini söylemişti. Çinli şirket bunu iki yıl dolmadan birkaç ay önce gerçekleştirdi.

Ayrıca Apple ve Samsung'un yeni telefonlarıyla önümüzdeki aylarda Huawei'yi yeniden geçmesi mümkün. Apple'ın yeni modelleri başarılı olursa Huawei, ikinci sıradaki konumunu korumakta zorlanabilir.

Yeni Şafak