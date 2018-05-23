Apple yeni iPhone modellerini her yıl Eylül ayında tanıtıyor. Tanıtım etkinliğine birkaç ay kala cihazlarda kullanılacak olan A12 işlemciyle ilgili bilgiler gelmeye başladı. Şirkete yakın kaynaklar Apple A12’nin, şu anda kullanılmakta olan A11 Bionic işlemciye kıyasla yüzde 20 daha fazla performans ve yüzde 40 daha az güç tüketimi sunacağını belirtiyor. iPhone ve iPad modellerinin sunduğu yüksek performansa bakılırsa, A12’nin sınırlarını zorlamak kolay olmayacak.

İşlemci üretiminde kullanılan transistörlerin yoğunluğu nm cinsinden ifade ediliyor. Bu kapsamda 7 nm’ye geçiş ile çok daha yüksek performanslı ve bir o kadar düşük güç tüketimine sahip işlemcilerin üretimi mümkün hale geliyor.

Şu anda mobil cihazlar için en güçlü işlemciler olan; Apple A11 Bionic ve Qualcomm Snapdragon 845, 10 nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor. TSMC’nin 7 nm üretime başlaması büyük bir avantaj, ancak rakibi oldukça güçlü.

Zira, çok daha gelişmiş teknolojilere sahip olduğu bilinen Samsung, 7 nm işlemci üretimine gelecek yıl başlıyor. Samsung geçmişte iPhone modelleri için işlemci üretti. Ancak, iPhone 6S ile ( Apple A9 ) üretime TSMC’de ortak oldu.

O günden bu yana Apple’ın en iyi işlemci üreticisi TSMC oldu. Samsung’un önde olduğunun farkında olan Apple’ın, A13 işlemcisinde Samsung ile çalışacağı iddia ediliyor. Ancak, A12’yi üretme avantajı ile TSMC’nin, kasasını oldukça iyi bir şekilde dolduracağını şimdiden söylemek yanlış olmayacaktır.