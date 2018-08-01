New York borsasında dün günü 190,29 dolardan kapatan Apple hisseleri, bugün yüzde 5,1 artışla TSİ 17.37'de 200 dolara ulaşarak şirket tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı.

PİYASA DEĞERİ 1 TRİLYON DOLAR

Şirketin piyasa değeri de 981 milyar dolar oldu. Piyasa değeri 1 trilyon dolara yaklaşan Apple, bu seviyeyi görmesi halinde tarihte bunu başaran ilk şirket olacak.

Apple, dün açıkladığı bilançosunda, bu yılın nisan-haziran döneminde gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artarak 53,26 milyar dolara, net karının da yüzde 32,1 yükselerek 11,52 milyar dolara ulaştığını duyurmuştu.



