Apple'ın hisseleri rekor seviyeye ulaştı

ABD'li teknoloji devi Apple'ın hisseleri bugün rekor seviyeye ulaştı. Piyasa değeri 1 trilyon dolara yaklaşan Apple, bu seviyeyi görmesi halinde tarihte bunu başaran ilk şirket olacak

01 Ağustos 2018, Çarşamba 22:36
A A

New York borsasında dün günü 190,29 dolardan kapatan Apple hisseleri, bugün yüzde 5,1 artışla TSİ 17.37'de 200 dolara ulaşarak şirket tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı. 

PİYASA DEĞERİ 1 TRİLYON DOLAR

Şirketin piyasa değeri de 981 milyar dolar oldu. Piyasa değeri 1 trilyon dolara yaklaşan Apple, bu seviyeyi görmesi halinde tarihte bunu başaran ilk şirket olacak.

Apple, dün açıkladığı bilançosunda, bu yılın nisan-haziran döneminde gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artarak 53,26 milyar dolara, net karının da yüzde 32,1 yükselerek 11,52 milyar dolara ulaştığını duyurmuştu. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER