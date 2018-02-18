Aprona giren Suriyeli çocuk polis tarafından yakalandı

Atatürk Havalimanı’nda tellerden kaçak yolla aprona giren bir çocuk, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Suriyeli olduğu tespit edilen 12 yaşındaki çocuk güvenlik güçleri tarafından yakalandı

Aprona giren Suriyeli çocuk polis tarafından yakalandı
Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nin bulunduğu alanda bir çocuk, kaçak yolla telleri aşarak apron alanına girdi. Hangarın bulunduğu alandan geçen çocuk "V apronu" olarak tabir edilen bölgede gezmeye başladı. Bu sırada bir güvenlik görevlisi çocuğu tespit ederek yakaladı. Olay, havalimanı polis ekiplerine de bildirildi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 12 yaşında olduğu tespit edilen Suriye uyruklu çocuğu gerekli işlemlerin yapılması için güvenlik görevlilerinden teslim aldı. Havalimanındaki hava trafiğinde ise herhangi bir aksama yaşanmadı. 

İHA


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