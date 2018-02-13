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Aqua Florya için İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülkiyetindeki araziye 30 yıllığına yıllık 4 milyon 500 bin lira kira bedeli karşılığında yap-işlet-devret modeli ile inşa ettirdiği Akvaryum, AVM ve otelden oluşan ‘Aqua Florya’ için İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.

Aqua Florya için İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı!
Kapalı fotoğrafı Sayıştay’ın 2015 tarihli raporunda tesislerin yasal olmadığına dikkat çekilmişti.  Bakırköy Belediyesi imar planlarına itiraz etmiş ve yürütmeyi durdurma kararı alınmasına rağmen tesisler işletmeye açılmıştı. İBB mülkiyetindeki Atatürk Deniz Köşkü ile İBB Sosyal Tesisler arasında kalan 273 bin 89 metre kare büyüklüğündeki alan 2011 yılında yılık 4 milyon 500 bin lira bedelle kiraya verilmişti.

2006 onaylı 1/1000 uygulama imar planında bu parseller ‘Günübirlik Turizm ve Rekreatif alanı’ ile ‘Kamu Eğitim, Dinlenme ve Turistik Tesisler Alanı’ fonksiyonundaydı. Zaten 29 parselin bir kısmında da Florya Özürlüler Kampı yer alıyordu. 13.04.2013 tarihinde önce 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değiştirildi. Yükseklik 6.50’den 10.50’ye çıkarıldı. Yani bir kat artırıldı.
 

FONKSİYONUNA 'TURİSTİK TESİSLER' İFADESİ EKLENDİ


Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre; Fonksiyonuna da günübirlik turizm ifadesi çıkarılarak ‘Turistik Tesisler’ alanı eklendi. Kamu Eğitim ve Dinlenme ve Turistik tesisler alanı fonksiyonu ise devre dışı bırakıldı. 15.01.2016 tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı da bu plan değişikliğine göre yapıldı. Fakat bu tarihte Akvaryum başta olmak üzere hem Aqua AVM hem de Florya Crowne Plaza inşaatları bitmiş işletmeye bile açılmıştı. İnşaatlardan sonra plan değişikliği yapılarak tesisler yasal zemine oturtulmaya çalışıldı.


BAKAN ‘OLUR’ VERDİ


Hürriyet 16 Haziran 2017 tarihinde Florya Akvaryum konseptinde yer alan yapılar için yürütmeyi durdurma kararı verdiğini duyurmuş Sayıştay raporuna göre tesislerin kaçak olduğunu ortaya koymuştu. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakan Süleyman Soylu’nun ‘‘Olur’’ vermesi ile İBB hakkında soruşturma açtı. Bakan Soylu’nun 31.10.2017 tarihli ‘‘Olur’’ verdiği belgede, ‘‘İBB’nin Florya’daki arazisinin 2011’de kiraya verildiği ve üzerine AVM, Otel ve Akvaryum inşa edildiği, 2013 yılında plan değişikliği yapıldığı, inşaatın kaçak olduğunun Sayıştay tarafından tespit edilmesine rağmen kaçak binaya kaçak kat çıkılmasına göz yumulduğu belirtilmektedir. Uygun görüldüğü takdirde yukarıda belirtilen hususların araştırılması ve sorumlularının tespiti için Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’na havalesini müsadelerinize arz ederim’’ deniliyor. Müfettişler sorumlular hakkında tek tek ifade almaya başladı.


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