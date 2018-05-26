Arabadan tomar tomar para çıktı!

Şüphelinin aracında yapılan aramada 800 bin TL değerinde sahte döviz ele geçirildi. Zanlının sahte dövizleri aracının arka koltuğunun altına zulaladığı görüldü.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, seri numaralarını takibe aldıkları sahte paraların İstanbul üzerinden ülkeye dağıldığını belirledi.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma ekipler, H.T. isimli şahsın imal ettiği sahte paraları, döviz büroları ve esnaflar üzerinden İstanbul’un çeşitli bölgelerinde piyasaya sürdüğünü tespit etti.

Sahte paraları piyasaya sürmeden önce depoladığı evi ve aracını tespit eden Jandarma ekipleri, şüpheliyi ve evini günlerce fiziki takibe aldı.

H.T.`nin aracıyla sahte paraları piyasaya sürülmek üzere dağıtacağının tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Aracı takibe alan Jandarma ekipleri, aracın geçtiği güzergah üzerindeki cadde ve sokak çıkışlarını tutarak araç trafiğini kısa süreliğine durdurdu.

Jandarma ekipleri tarafından durdurulan H.T.’ye ait araçta yapılan aramada şüpheli tarafından aracın arka koltuğuna zulalanmış vaziyette piyasa değeri 800 bin TL olan 2 bin 800 adet sahte döviz ile çok sayıda sahte çek ele geçirdi.

Şüpheli H.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



