Arabam.com elektronik dergisi Temmuz 2014 sayısı yayında

Makyajlanan Peugeot 508 hakkında tüm detayları; Nissan X-Trail ve Renault Twizy’nin ilk sürüş izlenimlerini dergimizde bulabilirsiniz.

Karşılaştırma köşemizdeyse Mercedes-Benz A180 CDI ile Peugeot 308 1.6 HDi’yi karşı karşıya getirdik. Sıra dışı karşılaştırmamızın sonucu ne oldu dersiniz?

Test bölümümüzde ise 7 önemli modelin testini gerçekleştirdik.

Keyifli okumalar …



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