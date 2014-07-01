Arabam.com elektronik dergisi Temmuz 2014 sayısı yayında
Yeni bir ayın, yine ilk çalışma gününde sizlere Arabam.com elektronik dergisinin Temmuz 2014 sayısının yayına girdiğini bildirmek isteriz.
Makyajlanan Peugeot 508 hakkında tüm detayları; Nissan X-Trail ve Renault Twizy’nin ilk sürüş izlenimlerini dergimizde bulabilirsiniz.
Karşılaştırma köşemizdeyse Mercedes-Benz A180 CDI ile Peugeot 308 1.6 HDi’yi karşı karşıya getirdik. Sıra dışı karşılaştırmamızın sonucu ne oldu dersiniz?
Test bölümümüzde ise 7 önemli modelin testini gerçekleştirdik.
Keyifli okumalar …
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