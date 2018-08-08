Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tuttu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde çevredeki esnaf tarafından 'Terör Ahmet' diye bilinen Ahmet I., 1 Ağustos sabahı lüks otomobiliyle Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.

ARABAYA 10 EL ATEŞ ETTİ

Ahmet I., arabasını yıkamasını istediği lastikçi Şevgi Okumuş'un "Bu benim işim değil" cevabı üzerine küfrederek istasyon çalışanını 4 el ateş ederek ayaklarından yaraladı. Yaralı Okumuş, çalışır vaziyetteki Ahmet I.'nın arabasına binerek kaçmak istedi. O sırada şoför koltuğunun yanında oturan C.A. arabadan atlarken, lastikçinin kaçtığını fark eden Ahmet I. silahla arabaya 10 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Okumuş, seyir halindeki aracın içerisinde hayatını kaybetti. Araç bir otomobile ve bir ağaca çarparak durdu.





CANSIZ BEDENİ ARAÇTAN ÇIKARILDI

Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri Okumuş'un cansız bedenini araçtan çıkarırken, polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çekti. Okumuş'un cenazesi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öldürülen Şevgi Okumuş

POLİSE ATEŞ AÇTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, kaçan Ahmet I.'nın peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonucu Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sıkıştırılan “Terör Ahmet” lakaplı Ahmet I., polislere ateş açtı.

Daha sonra silahı kafasına dayayan Ahmet I.'yı bir anlık dalgınlığından yararlanarak etkisiz hale getiren polis, zanlının üzerinde birçok sahte kimlik ele geçirdi.

SİLAHINI UZMAN ÇAVUŞTAN ZORLA ALMIŞ

7 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Ahmet I.'nın olayda kullandığı silahı olayın yaşandığı gün bir eğlence merkezinde aynı masada oturduğu Uzman Çavuş B.B.'den zorla aldığı belirlendi. T'erör Ahmet' cezaevine gönderildi.

UZMAN ÇAVUŞ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözaltına alınan Ahmet I., emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Uzman Çavuş B.B. hakkında ise soruşturma başlatıldı.



