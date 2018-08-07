Arabistan’dan Ayşe, Berkay Hardal’a evlilik teklif etti

Son zamanlarda Türk oyuncular Ortadoğu’da büyük bir hayran kitlesine sahip. Özellikle erkek oyunculardan Engin Akyürek ve Burak Özçivit'in hayranları epey çok. Şimdi bu isimlerin arasına son dönemin popüler oyuncularından biri olan Berkay Hardal da katıldı.

'BEYAZ ATLI PRENSİM BENİMLE EVLENİR MİSİN?'

Oyuncu Berkay Hardal’a, Ayşe ismindeki Arap hayranından evlilik teklifi geldi. Ayşe, Karaköy'deki bir binayı oyuncunun fotoğrafıyla kaplattı ve üstüne de “Berkay sana aşığım, seni çok seviyorum. Beyaz atlı prensim, benimle evlenir misin?" diye yazdırdı.

'BÖYLESİ SEVİLMEK GARİP BİR HİS'

Berkay Hardal ise Ayşe'nin teklifine şu sözlerle cevap verdi:

"Bu duvardan menajerime gelen e-mail’le haberdar oldum, çok şaşırdım. Hoşuma da gitti tabii ki. Böylesi sevilmek, garip bir his. Çok güzel şeyler bunlar. Teşekkür ediyorum Ayşe’ye."





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