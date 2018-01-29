Araç sahiplerine MTV uyarısı: Son 2 gün!



2018 MTV NE KADAR?



HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?



1301-1600 CC ARASI ARAÇLAR



1601-1800 CC ARASI ARAÇLAR

1801-2000 CC ARASI ARAÇLAR

Adem Özdoğan

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi internet sayfasından Motorlu Taşıt Vergisi Hesaplama işlemi yapılabiliyor. MTV ilk taksit ödemesi, GİB internet sitesinden yani intvd.gib.gov.tr adresinden kredi kartı ve banka kartı ile yapılabiliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisini ayrıca GİB mobil uygulamasından veya anlaşmalı bankalardan ve mobil uygulamalarından ödeyebilirsiniz. İşte ayrıntılar…Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (Torba Yasa) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için uygulanacak oran, bin 300 cc altındaki araçlar için yüzde 15, bin 300 cc üstündeki araçlar için yüzde 25 olacak. MTV bin 300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bin TL’yi aşmayanlarda 743 TL, fiyatı 40 ila 70 bin TL arasında olanlarda 817 TL, fiyatı 70 bin TL’yi aşanlarda 892 TL olarak uygulanacak.31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi tutarı: 743 TL1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak. (Ödenecek vergi tutarları 1-3 yaş arası araçları kapsıyor)31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi: 1294 TL1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi: 2 bin 284 TL1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira.31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi: 3 bin 598 TL1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira.