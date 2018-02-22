'Aracımda bomba var' dedi, polisi alarma geçirdi!

İstanbul Beylikdüzü'nde hastane önündeki valeye aracını teslim etmek istemeyen sürücünün, “aracımda her türlü silah ve bomba var" iddiası polis alarma geçti

22 Şubat 2018, Perşembe 13:53
'Aracımda bomba var' dedi, polisi alarma geçirdi!
İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastanenin önüne gelen 34 GE 9701 plakalı aracın sürücüsü, park için vale ile konuşmaya başladı. Valenin iddiasına göre aracını valeye vermek istemeyen sürücü, "Benim aracımda her türlü bomba veya silah var" dedi.

Durum üzerine olaydan şüphelenen vale 155'i arayarak ihbarda bulundu. Konu üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis ekibi kısa sürede olay yerine ulaştı.


 

POLİS, HASTANE YAKININDA ARACI BULDU


Şüpheli aracı bir süre çevrede arayan polis ekipleri hastaneye yakın bir bölgede aracı buldu. Olay yerine gelen araç sürücüsü aracın oğlunun üzerine kayıtlı olduğunu söyledi ve bir anda karşısında polisleri gören sürücü şaşırdı.

Kısa sürede gerçek ortaya çıktı. Polis ekipleri söz konusu valeyi ve aracı kullanan sürücüyü ifade almak üzere polis merkezine götürdü. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. 


İHA


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