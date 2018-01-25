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Aracıyı kaldıran fırıncı, ekmeği de simidi de 75 kuruşa indirdi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 15 yıldan bu yana fırın işletmeciliği yapan Abdurrahim Gülen, 4 yıl önce aracıyı kaldırınca ekmeği de simidi de 75 kuruştan satmaya başladı

25 Ocak 2018, Perşembe 10:40
Aracıyı kaldıran fırıncı, ekmeği de simidi de 75 kuruşa indirdi
Balıkesir Burhaniye'de fırın işletmeciliği yapan 48 yaşındaki Abdurrahim Gülen, 4 yıldan bu yana ekmeği de simidi de 75 kuruştan satıyor. İşyerinin kira olmadığını anlatan Gülen, ustalığı da kendinin yaptığını söyledi.
 

DİĞER YERLERDE 1 İLA 1.25 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR


Yörede 1 ile 1.25 lira arasında satılan 250 gram ekmeği 75 kuruştan satan Gülen, uygulamadan müşterilerinin de kendisinin de memnun olduğunu söyledi.


 

'SADECE TEZGAH SATIŞI YAPIYORUZ'


15 yıldan bu yana fırın işletmeciliği yaptığını anlatan Abdurrahim Gülen, "Burhaniye de fırın işletmesi sahibiyim. 2014’e kadar bayi satışlarıyla devam eden işletmemizi şimdi sadece tezgah satışları ile devam ettiriyoruz. Daha önce ekmeği bayi fiyatı üzerinden veriyorduk. Anma, şu an sadece tezgahta sattığımız için bayi giderleri olan sevkiyat giderleri ve bayi payı diye bir şey kalmadı. Böylelikle fiyatları düşürme kararı aldım.  Ekmeği 75 kuruşa düşürünce 1.25 olan simidi de 75 kuruşa indirdim. İşyeri kendimize ait olduğu için kiramız yok.  Ustalığı da kendim yapıyorum. Çocuklarımla birlikte çalışıyoruz.



'BEN DE MEMNUNUM, MÜŞTERİLER DE' 


Bayilere ekmek vermediğim için 75 kuruşa ekmek satışı ve simit satışına karar verdim. Ekmeği, daha önce 70 kuruşa bayilere veriyorduk. Şu anda 250 gram ekmeği de simidi de 75 kuruştan satıyorum. Bu durumdan müşterilerimiz de memnun, ben de memnunum. Bundan sonra da çok uzun bir süre bu fiyatlarda sabit kalacağımızı sanıyorum. Çok aşırı bir maliyet artışı olmazsa en az  bu işi bir yıl devam ettiririz inşallah" dedi.

İHA


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