Araçtan hırsızlık yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Büşra Kamış

'ndan yapılan açıklamada, Mersin'in Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ilçelerinde son zamanlarda meydana gelen araçtan hırsızlık olaylarını önlemek ve faillerini yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri öne sürülen kişilerin bir araçla Akdeniz ilçesi Puğkaracadağ bölgesine gittiği bilgisini alan Akdeniz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızların bulunduğu aracı takibe aldı. Kişileri bir süre takip eden ekipler, park halindeki bir aracın camını kırarak araçta bulunan malzemeleri çalmaya çalışan ikisi kadın 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.Şüphelilerin aracında yapılan aramada, araçların camlarını kırmakta kullanılan malzemelerin ele geçirildiği bildirildi. Öte yandan, kişilerin Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde meydana gelen üç ayrı hırsızlık olayının da faili oldukları tespit edildi.Yakalanan 3 şüpheli adli makamlara sevk edilmelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.