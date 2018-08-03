Arakanlı Müslüman gencin hastanede organları çalındı
Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrindeki mülteci Kampında karın ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırılan Arakanlı bir gencin iç organları çalındı
Memleketleri Myanmar’da soykırıma uğrayan Arakanlı Müslümanlar, sığındıkları Bangladeş’te de zulme uğramaya devam ediyor.
CENAZESİ ÇIKTI
Karın ağrısı şikayetiyle akrabalarının çalıştığı UNICEF kliniğinde tedavi altına alınan Mohammad Zaber, doktorlar tarafından devlet hastanesine kaldırıldı. Hasta olarak gittiği hastaneden cenazesi çıkan gencin ailesi tabutu açınca büyük şok yaşadı.
Hastanın üreme organı dahil tüm iç organlarının söküldüğünü öğrenen aile, hastane ve doktordan şikayetçi oldu.