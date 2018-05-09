Aranan 2 FETÖ şüphelisi trende yakalandı

Osmaniye'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli trende yakalandı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bahçe ilçesindeki istasyonda duran Elazığ-Adana seferini yapan yolcu treninde kimlik kontrolü yapan jandarma ekipleri, yolculardan A.K. (37) ile B.C'nin (33) "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığını belirledi.
Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına alındı.
Zanlıların İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.
AA
Mehmet Nuri Turan