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Aranan 2 FETÖ şüphelisi trende yakalandı

Osmaniye'de, FETÖ/PDY soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli trende yakalandı

Aranan 2 FETÖ şüphelisi trende yakalandı
Osmaniye'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli trende yakalandı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
 

Bahçe ilçesindeki istasyonda duran Elazığ-Adana seferini yapan yolcu treninde kimlik kontrolü yapan jandarma ekipleri, yolculardan A.K. (37) ile B.C'nin (33) "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığını belirledi.

Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına alındı.

Zanlıların İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

AA


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