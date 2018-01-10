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Aranan DEAŞ üyesi Gaziantep’te yakalandı

Kayseri’de aranan DEAŞ üyesi, Gaziantep’te eş zamanlı olarak 3 ayrı eve yapılan baskınla yakalandı

Aranan DEAŞ üyesi Gaziantep’te yakalandı
Kayseri’de aranan bir DEAŞ üyesinin, Gaziantep’te bulunduğu ihbarı üzerine Kayseri ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma harekete geçti.

İŞLEMLERİN ARDINDAN KAYSERİ'YE GÖNDERİLECEK


Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi’ne düzenlenen operasyona, her iki ildeki terörle mücadele, istihbarat, bomba imha ve özel hareket ekipleri ile İl Jandarma İstihbarat Şubesi ekipleri katıldı. Organize ve eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aranan DEAŞ üyesi kıskıvrak yakalandı. Örgüt üyesi şahıs ile birlikte bir adet otomatik silah ve çelik yelek ele geçirildi. Gözaltına alınan DEAŞ üyesinin, işlemlerinin ardından Kayseri’ye gönderileceği öğrenildi.

(İHA)


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