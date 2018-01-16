Aranan kan Klaassen

Erdinç Şahin

’dagöreve gelmesi,için tam bir kabus oldu. Hollandalı futbolcu ligde 14 maçtır kadroya bile giremiyor. İngiliz ekibinin gözden çıkarttığı’ye kiralık olarak gelebilir.24 yaşındaki futbolcu, düzenli olarak forma giymek istiyor.ile ilgili olumlu referans alanteklif bekliyor.Hollandalı, ön libero, merkez orta saha ve forvet arkası olarak oynayabiliyor. Başarılı futbolcu Ajax’taki performansıyla milli takımın değişilmezlerinden olsa da Everton’da kadroya giremeyince, Portakallar’da da gözden düştü.