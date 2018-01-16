Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Aranan kan Klaassen

İngiliz ekibinin gözden çıkarttığı Klaassen, Fenerbahçe’ye kiralık olarak gelebilir.

Aranan kan Klaassen
Everton’da Sam Allardyce’ın göreve gelmesi, Davy Klaassen için tam bir kabus oldu. Hollandalı futbolcu ligde 14 maçtır kadroya bile giremiyor. İngiliz ekibinin gözden çıkarttığı Klaassen, Fenerbahçe’ye kiralık olarak gelebilir.

24 yaşındaki futbolcu, düzenli olarak forma giymek istiyor. Advocaat’tan Sarı-Lacivertliler ile ilgili olumlu referans alan Klaassen, teklif bekliyor.

Hollandalı, ön libero, merkez orta saha ve forvet arkası olarak oynayabiliyor. Başarılı futbolcu Ajax’taki performansıyla milli takımın değişilmezlerinden olsa da Everton’da kadroya giremeyince, Portakallar’da da gözden düştü.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

ABD cimnastiğinde taciz skandalı

ABD cimnastiğinde taciz skandalı
Galatasaray Remy'nin aklını çeldi!

Galatasaray Remy'nin aklını çeldi!
Fenerbahçe Doğuş'un Panathinaikos maçı ne zaman?

Fenerbahçe Doğuş'un Panathinaikos maçı ne zaman?
Galatasaraylı futbolcu Tolga Ciğerci: 'Fenerbahçe'ye gol atmak mükemmel olur'

Galatasaraylı futbolcu Tolga Ciğerci: 'Fenerbahçe'ye gol atmak mükemmel olur'
Houston Rockets oyuncuları, Clippers’ın soyunma odasını bastı!

Houston Rockets oyuncuları, Clippers’ın soyunma odasını bastı!
Kaan Ayhan, 4 büyüklerin hedefinde

Kaan Ayhan, 4 büyüklerin hedefinde

Fenerbahçe'de Patrice Evra sürprizi!

Fenerbahçe'de Patrice Evra sürprizi!
Beşiktaş İslam Slimani’ye yoğunlaştı

Beşiktaş İslam Slimani’ye yoğunlaştı
Aykut Kocaman'ın Fernandao ile ilgili fikirleri değişti

Aykut Kocaman'ın Fernandao ile ilgili fikirleri değişti
Ryan Donk Galatasaray'da kalmayı garantiledi

Ryan Donk Galatasaray'da kalmayı garantiledi
Feyenoord, Robin van Persie formalarını satışa çıkardı!

Feyenoord, Robin van Persie formalarını satışa çıkardı!