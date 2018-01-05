Arap turistler neden Türkiye'de tatil yapıyor?

ARAPLARA ÖZEL 2'Sİ BİR ARADA TATİL

GÜNLÜK 600 EUROLUK TURLARA KATILIYORLAR

Senim Tanay

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Kuveyt’ten turist getiren SY Group CEO’su Yaser Haddad, Arapların Türkiye’yi tercih nedenlerini şöyle açıkladı:"Türkiye Orta Doğu’ya yakın modern ve Müslüman bir ülke. Araplar helal gıdaya ulaşma noktasında sorun yaşamak istemiyorlar. Ayrıca Türkiye’nin tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri onları cezbediyor. Son olarak tatil yaparken sağlık turizmi olarak nitelendirebileceğimiz saç ve bıyık ektirme, burun yaptırma, mide küçültme, yağ aldırma ve çeşitli estetik uygulamaları da alabiliyorlar. Türkiye’de bir deyim var 'Bir taşla iki kuş vurmak' diye. Kısacası Araplar Türkiye’yi tercih ederek bir taşla iki hatta üç kuş vuruyorlar. Hem tatil yapıp Müslümanlıkla bağdaşmayan gıdalar tüketmiyorlar hem de estetik yaptırarak kendilerini daha iyi hissediyorlar.”Kadınlar kadar erkeklerin de estetik yaptırdığını hatta bu oranın yarı yarıya yaklaştığını dile getiren Yaser Haddad, Türk dizilerinin oluşan talepte ciddi bir etkisi bulunduğunu ifade etti. Türkiye’de estetik konusunda Avrupa’ya göre kaliteli ancak daha uygun fiyatlarla hizmet verildiğini aktaran Yaser Haddad, saç ekiminde fiyatların 2 bin 500’den başlayıp 5 bin TL’ye kadar çıktığını, kaş ve sakal ekiminde de greft başı fiyatın 4 ile 6 TL arasında değiştiğini söyledi.Arap turistlerin her açıdan Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağladığına işaret eden SY Group CEO’su Yaser Haddad, “İstanbul Araplar için çok önemli ve ilk tercih ettikleri yerlerin başında geliyor. Lüks bir tatil yapmak isteyen Araplar gecelik 1000 ile 5000 TL arasında konaklama ücreti öderken vip privet turlara günlük olarak 600 euro ödüyor. Ortalama bir tatilde ise tercih ettikleri otellerin gecelik fiyatları 360 ile 800 TL arasında değişiyor. Günlük turlara ödedikleri ortalama ücret ise 200 euro. Araplar İstanbul dışında Bursa, Sapanca, Uludağ, Trabzon’a da yoğun ilgi gösteriyorlar. Bunda doğal güzelliklerin büyük bir payı bulunuyor” diye konuştu.