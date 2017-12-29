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Arap turistler Uludağ'a akın etti

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’a tatile gelen Araplar, kar motoruyla safari yapmak için kuyruk oluşturdu

29 Aralık 2017, Cuma 10:25
Arap turistler Uludağ'a akın etti
Uludağ'a akın eden Arap turistler, kar motorları ile safariye büyük ilgi gösteriyor. Arap turistler, 2. yerleşim bölgesinden yola çıkarak 5 kilometrelik macera dolu bir yolculuk yapıyor.
 

BİR SAAT TUR 200 LİRA 


Çobankaya’da kısa bir molanın ardından tekrar motorlarına binen safariciler, eşsiz kar manzarasının keyfini çıkarıyor. Saati 200 liraya bir saat tur için sıraya giren yüzlerce Arap turist izdihama sebep oldu.

Hayran kaldıkları Uludağ’ı çok sevdiklerini ifade eden Arap turistler, safarinin heyecan verici olduğunu söyledi. Kar motoruyla 1 saatlik safari turunu 200 liraya yaptıran işletmeciler ise Arapların ilgisinden memnun.


"ARAPLAR KAR GÖRMEMİŞ"


Uludağ'da kar motosikleti kiralayan Hikmet Santır, "Çok şükür işlerimiz güzel. Araplar kar görmemiş, burada kar görünce farklı geliyor ve yoğun ilgi gösteriyorlar. Sıcaklık şartları onları zorluyor. Kışa göre giyinmiyorlar, fakat biz burada onlara her konuda yardımcı oluyoruz" dedi.

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