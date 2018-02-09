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Arapça Kitap Günleri'ne II. Abdülhamid damga vuracak

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi (TYB) ile Hâlidî Maarif ve Haşimî Yayınevi’nin düzenlediği 3. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri 2-11 Mart tarihleri arasında Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yapılacak. Organizasyonda yazar Ozan Bodur’un ‘II. Abdülhamid Han’ın Hayatı ve Hizmetleri’ ile ‘Operasyon 1915’ adlı kitaplarının Arapçası, II. Abdülhamid’in vefatının 100. yılı nedeniyle hem etkinlik boyunca misafirlere hediye edilecek hem de Arap Dünyası’nda dağıtılacak

09 Şubat 2018, Cuma 11:57
Arapça Kitap Günleri'ne II. Abdülhamid damga vuracak
Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 3. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri’ne Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Sudan, Katar ve Kuveyt başta olmak üzere 22 ülkeden 55 yayınevi ile 300 ilim adamı ve yazarın katılacak.

Çeşitli seminer, konferans ve etkinliklerin yapılacağı organizasyon Osmanlı coğrafyasında kurulmuş İslâm ülkelerinin ortak miras ve kültür şuurunu tesis etmeyi, karşılıklı olarak yeni nesillerin ortak tarih ve medeniyet algısına katkı sağlamayı amaçlıyor.

2018 yılında “Geçmişin İhyası, Geleceğin İnşası İçin Medreselerimiz” sloganıyla kapılarını açacak. Binlerce Arapça kitabın sergileneceği organizasyon kapsamında çeşitli konferans, seminer, konser, fakülte buluşmaları, söyleşiler ve resim sergileri düzenlenecek.

II. ABDÜLHAMİD ARAP DÜNYASINA TANITILACAK

3. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri’nde II. Abdülhamid vefatının 100. yılı vesilesiyle yazar Ozan Bodur’un kaleme aldığı iki kitap, ‘II.Abdülhamid Han’ın Hayatı ve Hizmetleri’ ile ‘Operasyon 1915’ Arapça Kitap Günleri süresince hem misafirlere hediye edilecek hem de Ürdün, Beyrut, Kuveyt, Sudan, Erbil ve Kahire gibi Arapça dünyasının önemli merkezlerine dağıtılacak.



‘II. Abdülhamid Han’ın Hayatı ve Hizmetleri’ adlı eser II. Abdülhamid’in hiçbir yardım almadan ödediği borçları, dost kazanma sanatını, düşman idare tarzını, iç ve dış politikadaki maharetini, yöneticilere tavsiyelerini, aile hayatını ve manevi dünyasını ele alıyor. Bir diğer eser, ‘Operasyon 1915’ ise gerçekleri bulandırmadan kaleme alınan bir dönem romanı. Sürükleyici bir dille kaleme alınan roman, hilafetin öneminin her zamankinden daha çok arttığı, bunun karşısında dış mihrakların Devlet-i Âlliye üzerindeki kötü emellerini çok daha aşikâr hale getirdiği bir zaman dilimini anlatıyor.

 


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