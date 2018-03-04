Aras bebek gözyaşları içinde toprağa verildi

Doktorların ‘çaresiz hastalık’ olarak nitelediği NCL (beyincik erimesi) ile mücadele eden ve dün hayatını kaybeden 4 yaşındaki Aras Büyüktanır gözyaşları arasında toprağa verildi

Aras bebek gözyaşları içinde toprağa verildi
Baba Özgür Büyüktanır, oğlu Aras’a solunum cihazı almak ve tedavi masraflarını karşılamak için ‘Bir Asırlık Öykü’ adlı kitabı yazmış ve yaşam mücadelesi ve ortaya çıkan dram sadece Kuşadası’nı değil tüm Türkiye’yi ağlatmıştı. Beyincik erimesi hastalığına karşı 1,5 yıldır mücadele veren 4 yaşındaki Aras, dün gece aniden fenalaşmış, hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetmişti.

ANNE BABA FENALAŞTI

Aras’ın ölümü Kuşadası’nda büyük üzüntüye neden olurken, sosyal medya üzerinden duygularını dile getiren Kuşadalılar son görevlerini yapmak üzere cenaze törenine akın etti. Aras’ın ölümü nedeniyle anne ve babası da büyük üzüntü yaşadı. Fenalaşan anne ve baba doktor kontrolünde iğnelerle cenaze törenine katılabildi. Aras bebek, Hanım Camii’nde kılınan ikindi namazını müteakip Aras bebeğin cenazesi eller üzerinde taşındı ve gözyaşları arasında toprağa verildi. 

ACILI BABA KİTAP YAZMIŞTI

Kuşadası’ndaki 5 yıldızlı bir otelde teknik serviste çalışan 39 yaşındaki Özgür Büyüktanır oğlunun hastalığını ve verdikleri mücadeleyi anlattığı kitabını satabilmek için bazı kurumların ve vatandaşların desteğiyle ‘Aras bebek için bir kitap da sen al’ kampanyası başlatmıştı. ‘Bir Asırlık Öykü’ kitabı için imza günü de düzenleyen baba, 20 lira karşılığında imzaladığı kitaplarını okuyucularına sunuyordu.

Oğlunu yaşatmak için verdiği büyük mücadelenin ardından Aras’ı kaybeden Büyüktanır ailesi fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. İğnelerle ayakta duran ve doktor kontrolünde bulunan anne ve babanın cenaze töreninde döktüğü gözyaşı yürekleri dağladı. 

(Zafer Hacısalihoğlu/İHA)


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