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Araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim tercih sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), öncelikli alan araştırma görevlisi olarak atananların lisansüstü eğitim tercih sonuçları açıklandı

20 Şubat 2018, Salı 14:24
Araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim tercih sonuçları açıklandı
YÖK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 bahar dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih işlemleri sonuçlandı.

Sonuçlar, "https://yoksis.yok.gov.tr/TS" adresinden öğrenilebilecek.

Öncelikli alan kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan araştırma görevlileri, ALES ve yabancı dil sınav sonuç belgeleri ile lisans transkripti ve öncelikli alan araştırma görevlisi kadrosuna atandığına dair belgeyle en geç 23 Şubat mesai bitimine kadar yerleştirildiği üniversitenin ilgili enstitüsüne başvuracak. 


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