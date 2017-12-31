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Arda’dan yeni yıl mesajı

Barcelona forması giyen milli oyuncu Arda Turan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Arda’dan yeni yıl mesajı
Barcelona’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve adı Beşiktaş’la da anılan Arda Turan, sosyal medyadan yeni yıl tebriği yayımladı.

Arda, mesajında, "2018 ümitlerinizin yeşereceği güzel bir yıl olsun, herkese sevgiler" dedi.

(İHA)

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