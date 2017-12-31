Arda’dan yeni yıl mesajı

Mehmet Nuri Turan

Barcelona’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve adı Beşiktaş’la da anılan Arda Turan, sosyal medyadan yeni yıl tebriği yayımladı.Arda, mesajında, "2018 ümitlerinizin yeşereceği güzel bir yıl olsun, herkese sevgiler" dedi.(İHA)