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Arda Esen kimdir, nereli, kaç yaşında, çocuğu var mı?

Oyuncu Sema Şimşek ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Arda Esen kimdir, nereli, kaç yaşında, çocuğu var mı? gibi sorular merak edilmeye başladı. Magazin dünyasında adeta bomba etkisi yaşatan Arda Esen ile Sema Şimşek aşkı hakkında detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. Hatırlandığı üzere Sema Şimşek, Burak Hakkı'nın eski eşi ve bir çocukları vardır.

Arda Esen kimdir, nereli, kaç yaşında, çocuğu var mı?
Geçtiğimiz gün 42. yaşı için düzenlenen doğum günü partisinde Sema Şimşek sevgilisi tiyatro oyuncusu Arda Esen ile kutlamıştı. Bunun üzerine Arda Esen kimdir, kaç yaşında, çocuğu var mı? merak edilmeye başlandı. Sema Şimşek doğum gününde yaptığı paylaşımla sürpriz aşkını binlerce kişiye duyurmuştu. Şimşek şu sıralar Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan Burak Hakkı ile 10 yıllık evliliğini bitirmişti. Peki Arda Esen kimdir? İşte ayrıntılar...

Sema Şimşek ile Arda Esen'in paylaşımı

ARDA ESEN KİMDİR


4 Mayıs 1975 doğumlu olan Arda Esen, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve yapımcı.

1975 yılında doğan Arda Esen babasının asker olmasından dolayı farklı illerde büyümüştür. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde okumuştur. 1992 yılında Tuncay Özinel Tiyatrosu'nun sahnelediği Alma Mazlumun Ahını oyunuyla ilk kez profesyonel olarak sahneye çıkmıştır. Daha sonra birçok oyun dizi ve sinema filminde oynamıştır. Esen Yapım ve Tiyatro Esen'in kurucusudur. Özellikle Tv dizisi Mahallenin Muhtarları 'da ve Show Tv dizisi Ayşecik 'te canlandırdığı Serdar karakteriyle ekranlarda yer almıştır.

Rol aldığı filmler

Böcek    1995
Geçerken Uğradım 2005
Hicran Sokağı    2007
Kral Yolu    2012

SEMA ŞİMŞEK KİMDİR?

1976 doğumlu eski manken Sema Şimşek Almanya’da dünyaya gelmiştir. Henüz 8 yaşında iken babasını kaybeden Sema Şimşek sonrasında Türkiye’ye dönüş yapmış Mimar Sinan Üniversitesini kazanmış ancak maddi nedenlerden dolayı eğitim hayatını sürdürememiştir.

Lise dönemlerinde okul defilesi ile mankenlik kariyerinin başlangıcını yapan Sema Şimşek 1994 senesinde Best Model of Turkey 1.si, 1995’te ise Best Model of World 4.sü olmuştur.

Mankenliğin ardından oyunculuğa adım atan Sema Şimşek Kurtlar Vadisi Pusu’da İnci Tataroğlu, Dabbe 6 sinema filminde Zeren, Azad’ta Naime, İstanbul Şahidimdir’de Ece ve Terkedilmiş’te Hemşire karakterlerine can vermiştir.

2001 yılında Burak Hakkı ile evlenmiş ancak 2012 yılında ayrılmışlardır. Bu evliliğinden Rüzgar isminde 2008 doğumlu bir oğlu vardır.
 


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