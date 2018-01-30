Arda’nın kardeşi Okan Turan’dan Galatasaray taraftarını kızdıran paylaşım!

Erdinç Şahin

Başakşehir, sahadan 5-0 galip ayrılırken Arda Turan oyuna 54. dakikada Emre Belözoğlu’nun yerine oyuna girdi. Maçta gol ya da asist yapamadı.Maçı tribünden izleyenler arasında Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan da vardı.Eşkiya Dünya’ya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Okan Turan, bir grup arkadaşıyla maçı izlerkenatkısıyla poz verdi.Her fırsattaolduklarını dile getirenkardeşler sosyal medyada tepki çekti.