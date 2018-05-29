Arda Öziri bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Göktuğ’ rolünü oynayan Arda Öziri (40), geçen pazar günü arkadaşı Cengiz Çolak'ın evinde Şampiyonlar Ligi final maçını izledikten sonra evine dönmek üzere 03.00’te motosikletiyle yola çıktı. Ümraniye TEM Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü sapağında 03.30'da kaza yapan Arda Öziri kurtarılamadı.

Ölüm haberi Arda Öziri'nin sınıf arkadaşları olan Engin Altan Düzyatan, Rıza Kocaoğlu ve Gonca Vuslateri başta olmak üzere birçok yakınını yasa boğdu.

'GİTME KAL'

Arda Öziri'nin yakın arkadaşı Cengiz Çolak, oyuncunun son anlarını anlattı: ''Akşam Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için bana geldi. Keyifli bir akşam geçirdik, bol bol güldük. 'Bu saatte gitme, kal' dedim ama saat 03.00'te çıktı. Kaza geçirmiş. Çok üzgünüm, çok yakın bir arkadaşımı kaybettim" dedi.

Arda Öziri için bugün İzmir'de mezun olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tören düzenlenecek. Alsancak Hocazade Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Öziri Işıkkent Aile Mezarlığı'nda defnedilecek.

Motosiklet kazasında ölen Arda Öziri, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden, kendisi gibi oyuncu olan okul arkadaşlarının da yer aldığı fotoğrafta ortada görülüyor.

Arda Öziri'nin sınıf arkadaşlarından Engin Altan Düzyatan, "Canım kardeşim, sınıf arkadaşım, dostum Arda Öziri'yi kaybettik. Çok üzgünüm, söyleyecek söz bulamıyorum. Allah mekanını cennet eylesin" mesajını paylaştı.

Arda Öziri'nin ölümü meslektaşlarını da yasa boğdu. Oyuncular şu mesajları paylaştı:

Kaan Urgancıoğlu: Mekanın cennet olsun, güzel hatırlayacağım.

Gözde Kansu: Arda Öziri kaybettik seni. Hayat ne fenasın! Bin sabır ailene, kabullenemedikçe bizlere! Çok üzgünüm çok!!

Gonca Vuslateri: Bu gece sahneye çıktığımızda Martı oyununun kalbinde adın yazıyor olacak. İyi bir insanı, iyi bir oyuncuyu kaybettik Allah rahmet eylesin. Allah ailesine sabır versin,sevenlerine, herkese... Başımız sağolsun.

Rıza Kocaoğlu: Canımız, kardeşimiz, sınıf arkadaşımız Arda Öziri’yi kaybettik. Çok üzgünüm mekanın cennet olsun kardeşim seni çok özleyeceğiz.

Büşra Pekin: Çok kıymetli okul arkadaşımız Arda Öziri'yi kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin..