Pazar günü hayatını kaybeden Diriliş Ertuğrul oyuncusu Arda Öziri için bugün tören düzenlendi. Törende birçok sanatçı yer alırken oyuncu Rıca Kocaoğlu gözyalşarı içerisinde yakın arkadaşının tabutuna sarıldı. Fakülteden arkadaşı Burak Altay ise duygusal bir konuşma yaptı.

Tören sonrası Arda Öziri hakkındaki detaylar merak eidldi ve "Ada Öziri kimdir?" sorusu gündeme geldi.

ARDA ÖZİRİ KİMDİR?

Arda Öziri, 14 Eylül 1978 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Aynı zamanda ‘Anemi’ isimli grupta vokallik yaptı.

YER ALDIĞI PROJELER

Diriliş Ertuğrul – Göktuğ (2016-2017)

Aşkın Bedeli – Poyraz (2013-2015)

Son İstasyon – Burak (2010)

Akasya Durağı – Başkomiser Yardımcısı Tolga(2010-2011)

Cemile – Kaan (2006)

Dolunay – Erdem (2005)

Kandil (2005)

Memleket Hikayeleri – Irmağın Aldığı Gelin (2005)

Büyük Umutlar – Özgür (2004)

Ah be İstanbul (2004)

Kampüsistan – Yiğit (2003)

Estağfurullah Yokuşu (2003)

Asmalı Konak – Haluk (2002)

Kınalı Kar (2002)

Yedi Numara (2000)

Dadı (2000)

Ruhsar (1997)

DİRİLİŞ ERTUĞRUL GÖKTUĞ KİMDİR?

Diriliş Ertuğrul'da Göktuğ: Emir Köpek’in saraydaki has adamıdır. Köpek’in sarayda adım adım kurduğu darbeci kanadın önemli emirlerini ve komutanlarını bilir, aralarında köprü vazifesi görür.







