Arda, transferiyle ilgili konuştu

Arda Turan, bir arkadaşına ait kafenin açılışı için, Bursa-İstanbul arasında ulaşım sağlayan helikopter taksi ile geldiği kentte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Barcelona’ya transfer olacağı yönündeki haberle ilgili soru üzerine Arda Turan, menajerinin böyle bir haberi doğrulamadığını belirterek, "Transferle ilgili Ahmet Bulut’a sorarsınız, Ahmet Bulut’un da bu konuda bir açıklaması yok" ifadelerini kullandı.

"Dünya Kupası’ndaki favori takımınız hangisi?" şeklindeki soruyu da Arda Turan, "Favori takımım yok ama İspanya ya da Uruguay kazanırsa mutlu olurum" diye yanıtladı.

Alexis Sanchez hakkındaki soru üzerine de Arda Turan, "Çok teşekkür ediyorum düşünceleri için. Dünya Kupası’nda başarılar diliyorum. Alexis Sanchez için zaten çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Oynadığı kulüplerden, başarılarından ve kazandığı kupalardan belli" diye konuştu.

Açılışta kendisine eşlik eden Bursaspor’un genç milli oyuncusu Ozan Tufan’ı nasıl bulduğuyla ilgili bir soruya karşılık da Arda Turan, "Çok yetenekli bir oyuncu. Bursaspor’da zaten potansiyeli olan çok yetenekli oyuncular var. Bursa zaten şampiyon olarak potansiyelini kanıtlamış bir şehir. Çok kıymetli çok değerli oyuncular. İnşallah ülkemizde bir ömür, uzun yıllar hizmet ederler" yanıtını verdi.

Turan, sakallarını yeniden uzatıp uzatmayacağının sorulması üzerine de "Sakallarım uzun zaten" dedi. Milli futbolcu, annesi Yüksel Turan, babası Adnan Turan’ın da katıldığı kafe açılışının ardından yine helikopterle İstanbul’a döndü.

AA

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