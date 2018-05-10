Arda Turan'a 16 maç ceza



16 RESMİ MÜSABAKADAN MEN

Erdinç Şahin

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.05.2018 tarih ve 79 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyleile cezalandırılmasına,sporcusu'nın, 04.05.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - DEMİRGRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplamveile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadasporcusu'ın, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 10 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplamveile cezalandırılmasına,Kulübünün, 04.05.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - DEMİRGRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayıile cezalandırılmasına,'nin, 05.05.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübü sporcusu'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdirenveile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübü sporcusu'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdirenveile cezalandırılmasına,Kulübü sporcusu'ın, 06.05.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplamveile cezalandırılmasına,.'nin, 06.05.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayıile cezalandırılmasına,.'nin, 06.05.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayıile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadagörevlisi'ın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdirenveile cezalandırılmasına,Kulübünün, 06.05.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübü idarecisi'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübü sporcusu'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübü sporcusu'un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdirenveile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübü antrenörüin, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdirenveile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübü görevlisi'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdirenveile cezalandırılmasına,Kulübünün, 04.05.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR- AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübünün, kulüp temsilcisinin eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7ile cezalandırılmasına,Kulübünün, 07.05.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayıile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan HATAYSPOR-AFJET AFYONSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYESPOR-EYÜPSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Kulübü hakkında, 05.05.2018 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-KOCAELİ BİRLİKSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, saha olayları nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığındanAynı müsabakadaKulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübü idarecisi'nın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdirenveile cezalandırılmasına,Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan ALTAY - GÜMÜŞHANESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayıveile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan ALTAY - GÜMÜŞHANESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan OTTOCOOL KARAGÜMRÜK - PENDİKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayıveile cezalandırılmasına,Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan ORHANGAZİ BELEDİYESPOR-BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan 12 BİNGÖLSPOR- YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan DÜZCESPOR - ERBAASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayıveile cezalandırılmasına,Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA - MANİSA B.Ş. BLD.SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayıveile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Kulübü sporcusu'nın, 05.05.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA - MANİSA B.Ş. BLD.SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdirenveile cezalandırılmasına,Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - MUĞLASPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayıveile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayıile cezalandırılmasına,Kulübünün, 06.05.2018 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.-ARSİNSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden ötürüKarar verilmiştir.PFDK BaşkanıAv. E. Polat YILMAZ