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Arda Turan’a Fenerbahçe maçında şok tepki!

Fenerbahçe'yi evinde konuk eden Başakşehir'de ilk 11 başlayan Arda Turan oyundan çıkarken taraftarı tarafından ıslıklandı.

12 Şubat 2018, Pazartesi 10:00
Arda Turan’a Fenerbahçe maçında şok tepki!
Fenerbahçe lider Başakşehir’i Fernandao’nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

Sarı-Lacivertliler Başakşehir'in evindeki 31 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. Fenerbahçe zirve yarışında önemi olan ikili averajda da rakibinden avantajı kapmış oldu.
 

ARDA TURAN TEPKİ GÖRDÜ


Spor Toto Süper Lig’de Başakşehir, Fenerbahçe’yi evinde ağırlarken yeni tarnsfer Arda Turan’a şok tepki geldi.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın ilk 11’de başlattığı Arda Turan oyundan kaldığı süre boyunca etkisiz kaldı. Başakşehir taraftarı, 74. dakikada oyundan çıkan Arda Turan’ı ıslıklayarak protesto etti. Arda’nın yerine oyuna Riad Bajic dahil oldu.
 

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ


Oyundan alındıktan sonra tribünlerin ıslıkladığı Arda Turan, sosyal medyadan da büyük tepki gördü. 



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