Arda Turan’a Fenerbahçe maçında şok tepki!

ARDA TURAN TEPKİ GÖRDÜ

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Erdinç Şahin

’nun golleriyle 2-0 mağlup etti.Sarı-Lacivertliler Başakşehir'in evindeki 31 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. Fenerbahçe zirve yarışında önemi olan ikili averajda da rakibinden avantajı kapmış oldu.’yi evinde ağırlarken yeni tarnsfer’a şok tepki geldi.Teknik direktör’nın ilk 11’de başlattığıoyundan kaldığı süre boyunca etkisiz kaldı.taraftarı, 74. dakikada oyundan çıkan Arda Turan’ı ıslıklayarak protesto etti. Arda’nın yerine oyunadahil oldu.Oyundan alındıktan sonra tribünlerin ıslıkladığı Arda Turan, sosyal medyadan da büyük tepki gördü.