Arda Turan’a Fenerbahçe maçında şok tepki!

Fenerbahçe lider Başakşehir’i Fernandao
’nun golleriyle 2-0 mağlup etti.
Sarı-Lacivertliler Başakşehir'in evindeki 31 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. Fenerbahçe zirve yarışında önemi olan ikili averajda da rakibinden avantajı kapmış oldu.
ARDA TURAN TEPKİ GÖRDÜ
Spor Toto Süper Lig’de Başakşehir, Fenerbahçe
’yi evinde ağırlarken yeni tarnsfer Arda Turan
’a şok tepki geldi.
Teknik direktör Abdullah Avcı
’nın ilk 11’de başlattığı Arda Turan
oyundan kaldığı süre boyunca etkisiz kaldı. Başakşehir
taraftarı, 74. dakikada oyundan çıkan Arda Turan’ı ıslıklayarak protesto etti. Arda’nın yerine oyuna Riad Bajic
dahil oldu.
SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
Oyundan alındıktan sonra tribünlerin ıslıkladığı Arda Turan, sosyal medyadan da büyük tepki gördü.
Erdinç Şahin