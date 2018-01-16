Arda Turan’a sadece Rafinha ve Ter Stegen veda etti

YALNIZCA 2 ARKADAŞI VEDA ETTİ!

Erdinç Şahin

’da hiç forma şansı bulamayan ve teknik direktörile bir türlü yıldızı barışmayanKatalan devindeki geleceği her geçen gün biraz daha belirsizleşti.Milli futbolcunun adı hemhem dekulüplerle anılmaya başlandı. En nihayetindeTürkiye’ye son yılların flaş ekibidöndü. Türkiye’de çoşkulu bir şekilde karşılanan Arda Turan’ınayrılışı ise tam bir hayal kırıklığıydı.’daki birçok yıldız isimle arkadaşlığıyla bilinen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takım ortamından duyduğu memnuniyetini dile getirena sadece iki arkadaşı veda etti. Veda eden futbolculardan birifile bekçisi ter, diğeri ise orta saha oyuncusu