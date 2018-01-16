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Arda Turan’a sadece Rafinha ve Ter Stegen veda etti

Barcelona'da "istenmeyen adam" ilan edilen Arda Turan, takıma vedasının ardından yalnızca iki arkadaşını yanında bulabildi. Marc-Andre ter Stegen ve Rafinha dışında hiçbir futbolcu Arda Turan hakkında herhangi bir paylaşımda bulunmadı.

Arda Turan’a sadece Rafinha ve Ter Stegen veda etti
Barcelona’da hiç forma şansı bulamayan ve teknik direktör Valverde ile bir türlü yıldızı barışmayan Arda Turan’ın, Katalan devindeki geleceği her geçen gün biraz daha belirsizleşti.

Milli futbolcunun adı hem Süper Lig’den hem de Avrupa’dan kulüplerle anılmaya başlandı. En nihayetinde Arda Turan, Türkiye’ye son yılların flaş ekibi Medipol Başakşehir’le döndü. Türkiye’de çoşkulu bir şekilde karşılanan Arda Turan’ın Barcelona’dan ayrılışı ise tam bir hayal kırıklığıydı.
 

YALNIZCA 2 ARKADAŞI VEDA ETTİ!


Barcelona’daki birçok yıldız isimle arkadaşlığıyla bilinen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takım ortamından duyduğu memnuniyetini dile getiren Arda Turan’a sadece iki arkadaşı veda etti. Veda eden futbolculardan biri Barcelona’nın file bekçisi ter Stegen, diğeri ise orta saha oyuncusu Rafinha’ydı.



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